Twitter : qualifié de média de propagande par Elon Musk, le New York Times perd sa certification

Le New York Times vient de perdre son badge doré sur Twitter, réservé aux entreprises. Elon Musk estime que l'information qui est publiée par le média américain est de la «propagande, même pas intéressante».

Le compte officiel du quotidien américain New York Times ne disposait plus ce dimanche 2 avril de la marque dorée réservée sur Twitter aux entreprises, tandis que le réseau social veut rendre payant ce symbole de certification.

Le badge était cependant toujours présent sur les comptes officiels des pages «monde», «voyages» ou encore «opinions» du journal, a constaté un journaliste de l'AFP. Le compte officiel du quotidien rassemble près de 55 millions d'abonnés.

La disparition de la certification sur le compte du New York Times intervient après deux tweets du propriétaire de la plate-forme de microblogging, Elon Musk, qui comparaît l'information qui y était publiée à «de la propagande, même pas intéressante» et son fil d'actualité à «l'équivalent sur Twitter d'une diarrhée, illisible».

The real tragedy of @NYTimes is that their propaganda isn’t even interesting

— Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023