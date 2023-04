Europol annonce le démantèlement d'une des «plus grandes» plate-formes de hackers en ligne

L'agence Europol a annoncé ce mercredi 5 avril avoir démantelé une importante plate-forme de hackers en ligne qui revendaient des millions d'identités numériques.

Une opération coordonnée entre plusieurs agences. L'office européen de police (Europol) vient d'annoncer dans un communiqué avoir démantelé un réseau titanesque de hackers, sur lequel se vendaient des millions d'identifiants de comptes volés.

L'agence visait la plate-forme Genesis Market. Au total, 119 personnes ont été arrêtées dans dix-sept pays différents. Sous l'impulsion de la police néerlandaise (Politie) et du FBI, qui enquêtent depuis 2019 a précisé Europol, 208 propriétés ont été perquisitionnées au cours de cette opération «sans précédent».

Takedown of notorious hacker marketplace selling your identity to criminals.#GenesisMarket listed for sale the identities of over 2 million people when it was shut down following an international sweep led by @FBI & @Politie.





