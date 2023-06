«#Pirearnaquesms» : le hashtag des pires arnaques devient viral sur les réseaux sociaux

A la suite du lancement d'un hashtag sur les arnaques par téléphone, initié par Bouygues Télécom, puis repris par le ministère de l’Intérieur, des centaines de captures d’écran de sms frauduleux postées par des internautes se multiplient sur les réseaux sociaux.

Un fléau qui ne cesse de muter et de se réinventer. Mercredi 31 mai, le ministère de l’Intérieur a utilisé le hashtag #pirearnaquesms, afin de prévenir contre les textos frauduleux reçus par de nombreux usagers.

«Une amende non réglée, une livraison de colis à planifier, un smartphone gratuit... Vous avez déjà vu passer ce type de SMS ? Ne répondez pas, Ne cliquez pas sur le lien, Transférez le message au 33700, Faites un signalement sur http://internet-signalement.gouv.fr», a recommandé le ministère sur Twitter.

#PireArnaqueSMS | Une amende non réglée, une livraison de colis à planifier, un smartphone gratuit... Vous avez déjà vu passer ce type de SMS ?





Ne répondez pas



Ne cliquez pas sur le lien



Transférez le message au 33700



Faites un signalement sur https://t.co/kOdDv2TBGQ — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) May 31, 2023

Depuis, de nombreuses captures d'écran abondent sur le hashtag, des textos d’arnaque les plus ubuesques aux imitations les plus réussies.

Parmi les prétextes les plus utilisés dans les sms pour le phishing, on retrouve les retards de livraison ou encore des retards de paiements d’amendes routières.

«Je n’ai même pas encore le permis mais les contraventions tombent déjà», s’est amusée une internaute, montrant la capture d’écran d’un sms lui demandant de payer une contravention.

En réalité, le hashtag en trending topic ce jeudi 1er juin est l'initiative de Bouygues Télécom. L'opérateur a organisé un tirage au sort permettant aux internautes de gagner un nouveau smartphone.

«Envoyez-nous une capture d'écran d'une #arnaque reçue par SMS et tentez de gagner un Samsung Galaxy S23 Ultra et 1 an de forfait Bouygues Telecom à gagner», peut-on lire sur le profil Twitter.

En Avril j’ai encore reçu un message d’arnaque, mais… pour une fois, j’ai tenté d’investiguer pour trouver des éléments intéressants. #PireArnaqueSMS





Le nom de domaine a été réservé - anonymement - il y’a quelques jours à peine. En utilisant un outil de recherche inversée d’IP, pic.twitter.com/B0feR5CeNs — Micode (@Micode) June 1, 2023

Pour cette campagne, l'opérateur s'est entouré du youtubeur Micode, qui a posté une enquête en plusieurs tweets, partant d’un message frauduleux qu’il avait lui-même reçu en avril dernier.