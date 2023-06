WhatsApp : voici la liste des nouveautés à venir en 2023

L’application de messagerie instantanée WhatsApp poursuit son développement afin d’offrir de nouveaux usages à ses utilisateurs. Voici ce qui vous attend.

Après avoir commencé le déploiement des modifications de messages déjà envoyés, ou encore le verrouillage des discussions de votre choix, WhatsApp est en train de tester de nouvelles fonctionnalités, notamment le partage d’écran et la recherche par nom d’utilisateur.

C’est le site WABetaInfo qui a repéré le déploiement de ces fonctionnalités dans les dernières mises à jour bêta pour Android du service de messagerie instantanée. Pour le moment, aucune information officielle n’a été communiquée par WhatsApp, mais ces nouveautés pourraient être lancées dans les prochains mois.

Un nom d’utilisateur

Cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de WhatsApp de se choisir un nom unique pour leur compte, comme c’est le cas pour d’autres applications comme Twitter. Rappelons qu’aujourd’hui, il faut retrouver le numéro de téléphone d’un interlocuteur pour l’ajouter à une conversation.

Pour le site WABetaInfo, les conversations commencées à l’aide d’un nom d’utilisateur seront cryptées de bout en bout, cette fonctionnalité permettra «d’ajouter une couche supplémentaire de confidentialité à leur compte», en permettant de retrouver un utilisateur par son nom et non plus son numéro de téléphone.

Pour le moment, cette fonctionnalité serait encore en cours de développement et proposée aux bêta-testeurs, chargés de tester un produit informatique avant sa publication éventuelle, dans une prochaine mise à jour de l’application.

Le partage d’écran

Certains bêta-testeurs, ont également découvert après avoir installé les dernières mises à jour bêta de WhatsApp pour Android, qu’il était désormais possible de partager le contenu de l’écran lors d’un appel vidéo.

Il suffit pour cela d’appuyer sur un bouton dans une section dédiée pour activer l’option et alors «tout ce qui s’affiche sur votre écran sera enregistré et partagé avec le destinataire», comme on peut par le faire avec Teams de Microsoft par exemple. Là encore, une prochaine mise à jour devrait permettre à tous d’y avoir accès.

Un archivage des statuts

Autre nouveauté probable, présente dans les versions bêta, l’archivage des statuts. Cette fonctionnalité permet aux entreprises d’archiver les statuts, qui permettent de partager des informations éphémères.

Alors que pour le moment ceux-ci disparaissent au bout de 24 heures, il sera possible de les repartager plus tard. Selon le site WABetaInfo, cette fonctionnalité semble toutefois limitée aux comptes d'entreprises.