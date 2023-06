iOS 17 : iPhone et iPad vous alerteront quand vous tenez votre écran trop près des yeux

La prochaine mise à jour d'iOS promet de poser un autre regard sur vos iPhone et iPad. Apple introduira la fonction «Distance de l'écran», qui doit permettre de prendre conscience de l'importance de bien se positionner devant ces appareils, et surtout de réduire le risque de myopie chez les enfants.

Parmi les nombreuses nouveautés d'iOS 17, qui doit être lancé cet automne, la fonction «Distance de l'écran» devrait intéresser non seulement les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, mais aussi les parents soucieux du développement de la vue de leurs enfants.

«Il est prouvé que le fait de maintenir une plus grande distance entre l’appareil et les yeux contribue à réduire le risque de myopie chez les enfants et permet de limiter la fatigue oculaire liée aux écrans», écrit ainsi Apple dans un communiqué présentant cette nouvelle fonctionnalité.

Des alertes pour changer le rapport aux écrans

Concrètement, la fonction «Distance d'écran» fonctionnera de pair avec une autre fonction bien connue «Temps d'écran», qui rend déjà quotidiennement et hebdomadairement compte du temps passé devant ces appareils. L'idée est d'accompagner les utilsateurs pour les responsabiliser par rapport à cet aspect, mais aussi de les inciter à réfléchir à leur rapport aux écrans.

«Distance d'écran» utilisera ici la caméra TrueDepth des iPhone et iPad pour déterminer la distance à laquelle se tient leur utilisateur. Cela implique d'ailleurs que la fonction ne sera pas compatible avec les modèles qui ne sont pas équipés de cette technologie, c'est le cas par exemple des iPhone SE. De leur côté, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, équipés de cette caméra, seront alertés dès que la caméra détecte qu'ils regardent de manière prolongée l'écran à une distance de moins de 30 cm.