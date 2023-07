TikTok : cette nouveauté qui va concurrencer un peu plus Twitter

Le réseau social TikTok vient d'annoncer qu'il mettait en place une nouvelle fonctionnalité pour créer du contenu : Texte. Cette dernière permettra de publier du contenu écrit, sans vidéo ni photo.

Une nouvelle fonctionnalité qui pourrait faire du mal à Twitter. Dans un communiqué publié ce lundi 24 juillet, le réseau social TikTok a annoncé qu’il permettrait à ses utilisateurs de publier des contenus sous forme de texte, sans vidéo ou photo.

«Nous élargissons les limites de la créativité pour tous sur TikTok, en donnant à l'écriture et la créativité que nous voyons en commentaires, légendes et vidéos un véritable espace d'expression. [...] Textes va permettre aux utilisateurs de partager leurs histoires, poèmes, paroles et tout type de contenus écrit sur TikTok», a indiqué le réseau social chinois dans son communiqué.

You can now share text posts on TikTok Text posts open exciting possibilities for creators to share their stories, poems, lyrics, and more - giving you another way to express yourself and making it even easier to create! Learn more https://t.co/XX18GERQRE

— TikTokComms (@TikTokComms) July 24, 2023