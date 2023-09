WhatsApp : 1543, 687... quelle est la signification de ces codes secrets envoyés par les jeunes ?

Depuis peu, un phénomène tend à s'imposer sur WhatsApp. Il se traduit par l'apparition de combinaisons de chiffres lors d'échanges sur la plate-forme. Voici tout ce qu'il faut savoir pour comprendre cette nouvelle tendance qui séduit les jeunes.

Il n'est pas nouveau de créer des langages chiffrés pour communiquer. Aujourd'hui, en 2023, après les émojis, les jeunes ont décidé d'échanger sur des applications comme WhatsApp, avec des séries de chiffres. 1543, 1122... mais que veulent-ils dire ?

La naissance du phénomène

Après une première vague d'adolescents adepte de MSN et Skyblog, la génération Z a jeté son dévolu sur de nouvelles applications. WhatsApp, Instagram, TikTok ou encore Snapchat, toutes ont la particularité d'être très facilement accessibles et pratiques pour communiquer.

As de la technologie et l'informatique, rien n'échappe aux jeunes. Alors, lorsque apparaît une tendance sur les réseaux sociaux, qui leur permet de parler via des séries de chiffres, il ne leur faut pas longtemps pour la comprendre et l'adopter.

Tout a commencé aux États-Unis, lorsque des utilisateurs de la plate-forme TikTok ont décidé de créer un nouveau mouvement. Il consistait simplement à faire des déclarations, en envoyant des chiffres par messages. L'engouement fut immense, le phénomène était lancé.

La signification de ces messages codés

La première série de chiffres à faire le buzz sur TikTok est «143». Les utilisateurs, que l'on appelle «tiktokeurs», l'emploient encore afin de transmettre leurs messages d'amour. En effet, le «1» désigne la lettre «i», le «4» le mot «love» et enfin le «3» signifie «you», ce qui veut donc dire «je t'aime».



Il existe également plusieurs variantes avec le chiffre 7, rajouté en fin de série, pour dire «je t'aime pour toujours». Mais aussi, «1543», qui signifie cette fois «je t'aime toujours».

Cette mode s'est notamment exportée sur WhatsApp, où de nombreux autres messages codés sont utilisés. Il existe entre autre, «687», qui se traduit par «je suis désolé», revenant souvent dans les disputes de couples par exemple. Ou encore, «1122» qui sonne comme un encouragement.

Ces nouvelles formulations permettent donc à la jeunesse de maintenir une certaine forme d'intimité dans leurs messages. Particulièrement ludique, cette tendance entretient la créativité d'une génération accro aux écrans.