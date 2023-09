Comptes Gmail supprimés dans trois mois : qui est concerné ?

Au 1er décembre, Google procédera à une suppression de certains comptes Gmail. Comment éviter cela et déterminer quels sont les comptes concernés ?

Cette démarche a commencé à inquiéter les utilisateurs. Au mois de mai, Google avait prévenu. Certains comptes Gmail, ainsi que toutes leurs données, seront supprimés à partir du 1er décembre. Ces comptes étant reliés à Google Drive, cela impliquera la perte de mails, mais aussi de documents Docs ou Drive, du calendrier et des photos de Google Photos.

Mais bonne nouvelle, tous les comptes ne seront pas ciblés. Voici tout ce qu'il faut savoir pour échapper à cette suppression.

Les comptes «inactifs» à surveiller

Cette initiative est venue d'un changement dans la politique de Google, concernant les comptes «inactifs». C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas été utilisés depuis deux ans. De ce fait, les comptes principaux ne sont pas en tête de liste.

Pas de panique a priori. Cependant, un compte secondaire n'impliquant pas le besoin de se connecter souvent, qui pouvait stocker de vieilles données ou qui était utilisé pour s'inscrire à des newsletters, est concerné.

Bien sûr, Google ne supprimera aucun compte sans en avoir averti l'utilisateur. La firme de Mountain View a indiqué qu’elle débutera par les comptes créés, qui n'ont jamais été utilisés. Malheureusement, une fois qu'un compte aura été supprimé, il ne sera plus possible de garder le même identifiant pour en créer un nouveau. Google a donc appelé à une grande vigilance de la part de ses utilisateurs.

Toutefois, un compte sans activité, pourra être sauvé grâce à une alerte envoyée à une adresse mail de récupération, attribuée au moment de sa création.

Des solutions simples à suivre

Le meilleur moyen pour sauver son compte est de se connecter au minimum une fois tous les deux ans. Une autre solution consiste à associer n'importe quel abonnement au compte, afin de le maintenir actif.

D'autres moyens existent également. Notamment en faisant attention à utiliser Google Drive, à regarder des vidéos Youtube et en faisant des recherches Google, avec son compte. Ou encore, télécharger une application sur Google Play Store.

En clair, le plus judicieux sera d'aller vérifier et modifier si nécessaires son compte Gmail. Cette vérification renforcera sa sécurité et pourra aussi être une bonne occasion de faire le tri de certains documents.