Gmail : ces 4 astuces à connaître en 2023

Avec plus de 1,8 milliard d’utilisateurs actifs dans le monde en 2023, Gmail est le service de messagerie le plus populaire. Voici 4 astuces à connaître pour améliorer l’utilisation de sa boîte mails.

Créer une réponse automatique

Lorsque l’on part en vacances par exemple, il peut être très utile d’avoir un e-mail qui s’envoie automatiquement durant la durée de l’absence. Cela permet de déconnecter plus facilement et de prévenir ses interlocuteurs que l’on ne pourra pas répondre dans l’immédiat.

Une fonction que propose le service de messagerie Gmail. Pour configurer cette réponse automatique rien de plus simple. Il faut se rendre dans les paramètres et activer la fonctionnalité «réponse automatique». Il sera ensuite possible de personnaliser l’objet de la réponse, son contenu mais également la durée durant laquelle l’envoi de la réponse automatique se fera.

Annuler l’envoi d’un E-mail

Il arrive souvent qu’une faute compromettante se glisse dans un email, que l’on oublie d’y joindre un document important ou bien que l’on envoie ce message à la mauvaise personne. Gmail a également la solution pour cette pénible situation.

Lorsqu’un mail est envoyé, Gmail fait apparaître un bandeau en bas à droite permettant d’annuler l’envoi dans un délai de 30 secondes. Un délai court mais qui peut être modifié dans les paramètres. Pour accroître la durée, il faut se rendre dans paramètres puis général et enfin annuler l’envoi.

Programmer l’envoi d’un e-mail

Il y a des e-mails qu’il faut envoyer à un horaire précis ou qui n’est pas arrangeant. Gmail propose donc de programmer l’envoi d’un message en amont pour gagner du temps.

Pour planifier un e-mail il faut alors appuyer sur la flèche accolée au bouton d’envoi du message. Une fenêtre va s’ouvrir et permettre d’entrer l’heure et la minute à laquelle on souhaite envoyer son e-mail.

Créer une signature personnalisée

Lorsque l’on se sert de son adresse Gmail dans un cadre professionnel, il peut être agréable d’avoir une signature personnalisée et automatique. Là aussi il est possible de la créer avec le service de messagerie de Google.

Une fois dans les paramètres de l’outil Gmail, il suffit d’activer l’option «signature automatique» puis d’inscrire cette dernière dans le cadre prévu à cet effet.