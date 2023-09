Neuralink : Elon Musk recherche activement des patients pour tester ses implants cérébraux

La société Neuralink a annoncé qu'elle cherchait ses premiers patients pour le premier essai humain de son implant cérébral.

Les candidatures seront probablement nombreuses, encore faut-il accepter de jouer un rôle dans la recherche des implants cérébraux ? Dans une publication sur son blog, Neuralink a annoncé officiellement le lancement de son premier essai clinique sur les humains.

Après avoir reçu l’autorisation de l’Agence américaine des médicaments (FDA) en mai dernier pour des essais sur les humains à la suite de plusieurs essais sur des singes, la société d'Elon Musk est désormais à la recherche de cobayes humains pour tester la sûreté et la fonctionnalité de son implant cérébral.

«L'objectif initial de notre BCI est d'offrir aux personnes la possibilité de contrôler un curseur ou un clavier d'ordinateur par la seule force de leur pensée», a indiqué l’équipe de Neuralink dans son communiqué, qui souhaite que cette interface entre le cerveau et un ordinateur permette le contrôle à distance d’objets aux personnes en incapacité physique.

Sur X, anciennement Twitter, cette start-up a annoncé que les personnes atteintes de quadriplégie liée à une blessure de la moelle épinière cervicale ou d’une sclérose latérale amyotrophique, connue sous le nom de la maladie de Charcot, pourraient être qualifiées pour l’essai clinique.

We’re excited to announce that recruitment is open for our first-in-human clinical trial!





If you have quadriplegia due to cervical spinal cord injury or amyotrophic lateral sclerosis (ALS), you may qualify. Learn more about our trial by visiting our recent blog post.…

— Neuralink (@neuralink) September 19, 2023