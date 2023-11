IOS 17 : quelle est cette fonctionnalité cachée utile pour les conducteurs ?

La mise à jour iOS 17 est disponible sur les appareils Apple depuis le 18 septembre dernier, mais une fonctionnalité reste assez peu connue et se montre très utile pour les automobilistes.

Cette astuce cachée va en aider plus d’un. Chaque année, à l’occasion de la sortie d’un nouvel iPhone, Apple propose une nouvelle mise à jour à ses appareils. Et pour cet autonmne en plus de nombreux changements, iOS 17 présente une fonctionnalité particulièrement intéressante pour les conducteurs.

Si un véhicule semble présenter un problème en raison d'un voyant qui s'allume, l’iPhone pourra aider à le comprendre, comme l’explique le média spécialisé sur la marque la pomme 9to5Mac.

Cette nouvelle fonctionnalité fonctionne grâce à la recherche visuelle disponible avec iOS 17. Il est à noter qu'elle ne fonctionne pas avec les versions iOS antérieures. Il s’agit d’une fonction permettant d’analyser les éléments qui composent une image, afin de pouvoir les comprendre. Ainsi, lorsqu’un voyant s’allume sur le tableau de bord de son véhicule, cette recherche permet de connaître et d’identifier le problème, en consultant rapidement son iPhone.

Prendre son tableau de bord en photo

Pour cela, il suffit de prendre son tableau de bord en photo (en mode plein écran) puis de l’ouvrir dans la galerie d’images. Si une icône «volant» s’affiche, les symboles du tableau de bord ont été identifiés, de ce fait des explications apparaîtront. Dans un autre cas, si ce symbole ne s’affiche pas, il suffit d’appuyer sur le bouton «infos» (représenté par un petit i dans un cercle en bas de votre écran). Il faut ensuite appuyer sur ce même bouton, puis sur «recherche visuelle».

Tous les modèles d’iPhone sont compatibles avec la recherche visuelle d’iOS, de l’iPhone le plus récent, à l’iPhone XR, ainsi que l’iPhone SE 2e génération.

La mise à jour iOS 17 propose aussi d’autres options utiles aux conducteurs. En l’occurrence, Apple Maps peut déterminer en temps réel la disponibilité des bornes de recharge d’une voiture électrique.

Cette nouvelle fonctionnalité est également utile dans d’autres cas de figure. La recherche visuelle d’Apple peut indiquer comment faire une lessive en identifiant les symboles présents sur les étiquettes d’un vêtement, par exemple.