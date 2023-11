Apple va apporter une grande modification aux messages de l'iPhone l'année prochaine

Après de longues années de lutte, Apple a annoncé, ce jeudi 16 novembre, l'adoption pour ses iPhones du système RCS, successeur du SMS, à compter de 2024.

Une révolution pour la messagerie sur les téléphones portables. Ce jeudi 16 novembre, Apple a annoncé, dans un communiqué transmis à quelques médias américains, qu’il intégrerait le RCS (Rich Communication Service), successeur du SMS, aux iPhone en 2024.

«Plus tard l’année prochaine, nous ajouterons le support du profil universel RCS, la norme telle qu’elle est actuellement publiée par l’Association GSM. Nous croyons que le RCS offrira une meilleure expérience d’interopérabilité par rapport aux SMS ou MMS. Il fonctionnera en parallèle avec iMessage, qui continuera d’être l’expérience de messagerie la meilleure et la plus sécurisée pour les utilisateurs d’Apple», a indiqué le communiqué de la marque à la pomme.

Cette annonce marque un tournant pour l’entreprise basée à Cupertino : longuement opposé à l’adoption du RCS et préférant protéger iMessage, Apple permettra à ses utilisateurs d’échanger avec les possesseurs d’appareils Android en utilisant Internet, et non en utilisant le réseau d’un opérateur téléphonique, comme c’est le cas avec les SMS.

Le RCS permet également de créer des conversations de groupe, de savoir quand quelqu’un écrit un message et d’envoyer facilement des images ou photos volumineuses en HD. Le tout sans passer par des applications tierces comme WhatsApp ou Messenger, toutes deux gérées par le groupe Meta.

Une modificiation pour éviter une compatibilité forcée avec Whatsapp ?

Cette décision d’Apple pourrait avoir été décidée afin de ne pas subir les décisions de l’Union européenne et du DMA, le règlement sur les marchés numériques. Ce dernier prévoit notamment de rendre iMessage compatible avec toutes les applications de messagerie, dont Whatsapp ou Messenger.

Au début du mois de novembre, Google avait contacté la Commission européenne afin de rappeler que la fonctionnalité iMessage était propre à Apple et que la compagnie californienne devait se plier aux obligations européennes.

Mais pour l’heure, il est encore difficile de savoir comment le RCS sera intégré aux iPhone, et si la célèbre bulle bleue d’iMessage sera vouée à disparaître sur les smartphones d’Apple.