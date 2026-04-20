Apple : qui est John Ternus, qui succèdera à Tim Cook en septembre ?

Le patron d'Apple, Tim Cook, va quitter la direction générale début septembre pour être remplacé par un cadre du groupe, John Ternus, jusqu'ici responsable des produits physiques, selon un communiqué publié lundi.

Héritier de Steve Jobs à la tête d’Apple, Tim Cook va laisser la main à son successeur dans les prochains mois. John Ternus, vice-président chargé de l’ingénierie matérielle, en poste depuis 2021 et diplômé en ingénierie mécanique de l’université de Pennsylvanie, va reprendre le flambeau.

Avant de rejoindre le groupe Apple, il a passé quatre ans chez Virtual Research Systems, une société spécialisée dans la réalité virtuelle. Il a donc une formation beaucoup plus technique que Tim Cook, avec un profil plutôt d’homme d’affaires.

Innovateur et efficace

Entré dans l’entreprise en 2001, John Ternus a intégré l’équipe de design des produits. Il a travaillé sur la plupart des éléments phares de la marque à la pomme, que ce soient les écrans des Mac, l’iPod, l’iPhone, l’iPad et les AirPods.

Au fil des années, il a grimpé les échelons avec discrétion et efficacité. Dans le monde de l’informatique, il est aussi salué pour avoir permis aux produits de la marque d’utiliser ses propres puces Apple Silicon. Celles-ci sont plus puissantes, consomment moins, et surtout permettent à Apple de ne plus se fournir chez la marque Intel.

À 50 ans, il incarne un certain renouvellement à la tête de l’entreprise, tout en étant un visage connu. John Ternus a été un moteur d’innovation dans toute sa carrière, et d’après le journaliste américain Mark Gurman, c’est précisément sur ce point que la marque veut insister.

Il est considéré comme «apprécié et charismatique» en interne. En septembre dernier, les fans de la marque à la pomme ont pu l'apercevoir durant la keynote pour présenter l’iPhone 17 Air.