GraphCast : quelle est cette IA mise au point par Google qui serait plus précise que les prévisions météorologiques ?

Selon un article publié dans la revue Science, le 14 novembre, les équipes de Google Deepmind auraient mis au point GraphCast, un programme basé sur l'intelligence artificielle capable de surpasser les programmes de prévisions météorologiques actuels.

Et si l’intelligence artificielle était l’avenir de la prévision météorologique ? Bien que souvent fiables sur des périodes rapprochées, les prévisions météorologiques manquent parfois de précision sur des échéances plus lointaines. C’est sur ce point qu’ont travaillé les équipes de Google Deepmind, en charge du développement des IA, avec la mise au point de GraphCast, un programme de prévisions climatiques sur 10 jours.

D’après l’article publié dans la revue Science le 14 novembre dernier, ce programme serait beaucoup plus efficace que les outils de prévision existants, tout en nécessitant une puissance de calcul et des moyens techniques beaucoup moins importants.

En effet, l’intelligence artificielle utilisée par le programme de Google Deepmind pour les prévisions n’emploierait qu’une fraction de la puissance de calcul nécessaire sur le système actuellement utilisé, le HRES (High-Resolution Forecast). De plus, il n’y aurait plus besoin d’employer des centaines de machines sur un supercalculateur.

Presenting GraphCast: our state-of-the-art AI model delivering 10-day weather forecasts with unprecedented accuracy in under one minute.





It can even help predict the potential paths of cyclones further into the future.





Here's how it works. https://t.co/ygughpkdeP pic.twitter.com/0Y6DyBXDow

— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) November 14, 2023