Internet : voici comment accélérer simplement la vitesse de votre connexion Wifi

Face à des pages qui mettent un temps considérable à charger, ou bien des e-mails qui peinent à rejoindre la boîte de réception de leur(s) destinataire(s) une solution rapide existe. Grâce à ce procédé, la lenteur du Wifi ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Mais attention, il faut le répéter régulièrement.

Avoir une connexion Wifi qui va extrêmement vite est (presque) une nécessité pour une majorité de personnes. Un besoin qui s’apparente parfois à un luxe tant le réseau peut être capricieux. Sauf qu’à l’ère du digital (et aussi du télétravail), posséder une connexion trop lente est souvent gage de stress et de frustration pour ceux qui la subissent. Pourtant, une astuce simple permet de se débarrasser de ce problème, explique Le Journal du Net.

Sur un unique réseau, il est aujourd’hui rare d’avoir un seul utilisateur. Ainsi, dans un foyer, pendant que les enfants naviguent sur la toile pour regarder leur série préférée ou consulter leur agenda scolaire et que les parents sont en train de télétravailler, la box Internet a tendance à surchauffer, ce qui a pour conséquence de ralentir le débit.

une opération à répéter au moins une fois par mois

Mais le dépit face à un débit ralenti n’est pas une solution pérenne. En fait, il faut avoir à l’esprit que tout comme les ordinateurs, les box Internet sont munies d’une mémoire, d’un processeur central et d’un système d’exploitation. Plus précisément, la box Internet se divise en deux pôles : un modem qui reçoit le signal Internet et un routeur transmettant le signal aux appareils du domicile en Wifi.

Et que fait-on lorsque son ordinateur est extrêmement lent ? On l’éteint avant de le rallumer, pour fluidifier sa navigation. Afin de dynamiser le flux de sa connexion Internet, nos confrères enjoignent ainsi les utilisateurs de box à redémarrer régulièrement leur routeur. Car si la plupart des personnes agissent ainsi face à un ordinateur lent, la majorité des gens laissent leur box Internet allumée en permanence.

En prenant l’habitude de redémarrer sa box Internet, en l’éteignant pendant une minute, les données stockées dans le cache (qui ralentissent énormément le débit Internet) seront supprimées. De plus, le canal Wifi qui sera sélectionné au moment de l’allumage sera le moins encombré des réseaux disponibles, permettant une connexion stable à tous les appareils connectés.

D’après le fournisseur d’accès américain CenturyLink cité par le média, cette action est à répéter au moins une fois par mois. Une fréquence qui variera selon l’ancienneté de l’appareil.