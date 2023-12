Xiaomi SU7 : quelle est cette voiture électrique qui veut rivaliser avec Tesla ?

Réputée pour ses smartphones, l'entreprise chinoise Xiaomi a révélé, ce jeudi 28 décembre, le SU7. Un premier véhicule électrique qui est rempli de technologie.

Après les smartphones et les trottinettes, Xiaomi s’attaque désormais au marché de la voiture électrique. Alors que de nombreuses rumeurs circulaient, la marque chinoise a officiellement présenté sa première voiture électrique : la Xiaomi SU7. Une voiture dans l’ère du temps qui a l’intention de tenir tête au leader du marché, Tesla.

Révélée au grand public lors d’une conférence organisée par le patron de la marque, Lei Jung, qui a admis avoir essayé plus d'une centaine de véhicules dans le processus de fabrication du SU7, la berline chinoise a été conçue pour le confort des usagers et dotée de nombreuses technologies.

Pick your tint! #XiaomiEVTechnologyLaunch





Aqua Blue



Mineral Gray



Verdant Green pic.twitter.com/tkHjnwaNL7 — Xiaomi (@Xiaomi) December 28, 2023

Un système de conduite autonome intégré

La berline chinoise disposera d’un système d’infodivertissement conçu par l’entreprise et baptisé HyperOS, qui pourra être contrôlé grâce à un écran central de 16,1 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Les passagers à l’arrière n’ont pas été oubliés, puisqu’ils bénéficieront également de tablettes tactiles sur le dossier des sièges face à eux.

©Xiaomi

L’aspect technologique au niveau de la conduite a été mis en avant lors de présentation avec l’intégration d’un système de conduite autonome, baptisé Xiaomi Pilot. Une prouesse possible grâce à de nombreuses caméras et radars sur le SU7.

Une recharge de batterie très rapide

Au niveau technique, les moteurs HyperEngine V6, V6s et V8 permettront au SU7 d’atteindre respectivement les 299, 374 et 578 ch. Une capacité motorisée impressionnante qui permet au véhicule de Xiaomi de réaliser le 0 à 100 km/h en 2,78 secondes selon les données indiquées par l’entreprise. Son concurrent chez Tesla, le Model S Plaid, n’a besoin que de 2,1 secondes pour réaliser la même performance, mais avec 1.020 ch sous le capot.

#XiaomiSU7 goes from 0-100km/h in 2.78 seconds, officially joining the '2s Supercar Club' with a single step.#XiaomiEVTechnologyLaunch pic.twitter.com/NUk9MvwNRX — Xiaomi (@Xiaomi) December 28, 2023

Cette future voiture électrique proposera deux variantes en termes de capacités : 73,6 et 101 kWh, permettant d’avoir une autonomie variant entre 600 et 710 kilomètres selon les standards européens. En ce qui concerne le rechargement, la berline de Xiaomi serait capable de récupérer 220 km d’autonomie en 5 minutes, et même 510 km en un quart d’heure grâce à une tension de 800 volts. De quoi pouvoir voyager sereinement et sans effectuer d’arrêts prolongés.

Perfecting the battery is the cornerstone of an all-electric ride.





The CTB Integrated Battery Technology seamlessly integrates the battery pack into the vehicle structure. It enhances the overall vehicle strength and maximizes passenger cabin room. #XiaomiEVTechnologyLaunch pic.twitter.com/28ERIhvcPB — Xiaomi (@Xiaomi) December 28, 2023

Pour l’heure, le géant de l’industrie chinoise n’a pas révélé de date de lancement pour sa première voiture électrique, ni de prix.