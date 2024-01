Voici comment booster votre connexion wifi grâce à cette technique que seuls les experts connaissent

À l’heure de la démocratisation du télétravail et du tout-connecté, le Wifi est devenu un point central pour chaque consommateur. Parfois, il se peut qu’il ne soit pas assez performant. Pas de problème, il existe une solution afin d’améliorer sa puissance.

Tout le monde s’est déjà arraché les cheveux avec son Wifi dans certaines pièces de sa maison en raison d'un débit devenu trop faible. Au lieu d’acheter des outils, certains coûteux, il existe une solution assez facile à mettre en œuvre. Concrètement, le Wifi utilise des ondes radio et ces ondes peuvent être troublées par le nombre d’appareils électroniques autour de lui. Par chance, il existe une solution toute simple pour optimiser ce réseau sans fil, puisqu'il suffit de changer le canal utilisé pour partager le signal.

une manipulation accessible

Une box Wifi a généralement 14 canaux qui sont chacun différents. Si un de vos voisins utilise le même canal cela peut exercer une influence et créer un conflit dans la box. En changeant de canal, en prenant les plus éloignés, les interférences vont s’estomper et votre débit sera meilleur.

Pour faire cette manipulation, c’est très simple, il suffit d’aller sur l’interface web de votre box, dans l’onglet des paramètres de votre Wifi. Si le réseau est coupé pendant quelques minutes, c’est normal, le temps que la box fasse le changement de canal. Avec cette solution, votre réseau peut vraiment changer la puissance, le débit voir même la porter du Wifi.

À noter que cette solution ne marche pas tout le temps et ne pourra pas régler tous vos problèmes de connexion. L’achat de différents matériels comme un répéteur Wifi, voire d’une box plus récente est susceptible de régler les difficultés avec le réseau internet.