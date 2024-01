Le youtubeur MrBeast gagne plus de 250.000 dollars avec une seule vidéo postée sur X

Jimmy Donaldson, plus connu sous le pseudonyme «MrBeast» sur YouTube, a empoché plus de 250.000 dollars grâce à sa première vidéo postée sur X, anciennement Twitter.

Une vidéo qui rapporte gros. Le 16 janvier dernier, Jimmy Donaldson, l'un des plus célèbres créateurs de contenu sous le pseudonyme de MrBeast sur YouTube, a posté sa première vidéo sur son compte X, anciennement Twitter.

Dans son post, le Youtubeur, se demandait la somme qu'il pourrait toucher grâce à sa vidéo : «Je suis curieux de savoir combien de revenus publicitaires une vidéo sur X ferait, alors je la réutilise pour la tester. Je partagerai le montant reçu la semaine prochaine», expliquait-il.

$1 Car vs $100,000,000 Car!!!





I’m curious how much ad revenue a video on X would make so I’m reuploading this to test it. Will share ad rev next week pic.twitter.com/amSSmddFht — MrBeast (@MrBeast) January 15, 2024

Avec plus de 27 millions de followers sur X, et plus de 234 millions d'abonnés sur YouTube, MrBeast possède l'une des fanbases les plus importantes d'Internet. Huit jours après sa publication, la vidéo postée sur X a été vue 166 millions de fois. Rien de neuf pour le créateur de contenu qui dépasse les 100 millions de vues à, quasiment, chaque vidéo sur YouTube. Et comme promis, Mr.Beast a posté le montant reçu grâce aux revenus publicitaires générés par sa vidéo.

L'ARGENT reversé À SES FOLLOWERS

Une semaine après la publication de sa vidéo, Mr.Beast a en effet posté un deuxième tweet en affichant la somme reçue : 263.655 dollars (240.000 euros environ). Une somme folle qu'il tempère : «C'est un peu une façade. Les annonceurs ont vu l'attention qu'elle recevait et ont acheté des publicités sur ma vidéo (je pense) et donc mon revenu par vue est probablement supérieur à ce que vous obtiendriez» a-t-il expliqué sur X.

MY FIRST X VIDEO MADE OVER $250,000!





But it’s a bit of a facade. Advertisers saw the attention it was getting and bought ads on my video (I think) and thus my revenue per view is prob higher than what you’d experience pic.twitter.com/nViVpZbWBb — MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024

Cette somme impressionnante ne changera pas la vie de MrBeast qui est déjà multimillionnaire, alors le Youtubeur a décidé de faire don de cet argent à ses followers : «Je vais donner à dix personnes au hasard, parmi ceux qui repostent et qui me suivent, 25.000 dollars pour le fun. Je donnerai les gagnants dans 72 heures», annonçait-il le 22 janvier sur X.

I’m gonna give 10 random people that repost this and follow me $25,000 for fun (the $250,000 my X video made)





I’ll pick the winners in 72 hours — MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024

Selon Forbes, MrBeast a gagné 54 millions de dollars grâce à ses vidéos et ses placements de produits sur l'année 2023, ce qui en fait le créateur de contenu le mieux rémunéré sur l'année.