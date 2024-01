Neuralink : Parkinson, interaction cérébrale... Ce que pourrait changer la puce «Telepathy» implantée dans le cerveau humain

Implantée sur un humain pour la première fois en ce début d'année 2024, la puce Telepathy de Neuralink suscite de l'intérêt, notamment sur son utilisation.

Compenser la paralysie d'un membre, calmer les tremblements liés à la maladie de Parkinson, contrôler des appareils par la pensée... Va-t-on assister à un miracle électronique pour améliorer l’humain ? C’est ce que semble promettre Telepathy, l’implant cérébral de Neuralink, l’entreprise détenue par le milliardaire Elon Musk. Cette dernière a annoncé, ce mardi 30 janvier, qu’un premier humain s’était vu implanté une puce dans son cerveau.

«Les premiers résultats montrent une activité neuronale prometteuse», a notamment déclaré Elon Musk sur X à l’issue de l’intervention.

Une activité neuronale prometteuse qui suscite de l’espoir pour Elon Musk et la science. Fondée en 2016, l’entreprise Neuralink travaille depuis plusieurs années sur cette puce, censée lutter contre plusieurs maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson. Selon le milliardaire, l’objectif serait de ramener des fonctions motrices chez les individus atteints de cette maladie, mais également d’autres maux comme la cécité.

La question du traitement de la paralysie a également été évoquée. Avec l’implantation d’une telle puce, le développement de nouvelles possibilités d’interactions pourrait être possible. «Imaginez que Stephen Hawking puisse communiquer plus rapidement qu’une dactylo ou qu’un commissaire-priseur. C’est l’objectif», a indiqué Elon Musk.

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.





Initial users will be those who have lost the use of their limbs.





Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.

— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024