Un premier humain a reçu un implant Neuralink dans le cerveau, a annoncé Elon Musk

Dans la nuit de ce lundi 29 au mardi 30 janvier, le milliardaire Elon Musk, le président de Space X et Tesla, a annoncé qu'un patient humain avait reçu un implant Neuralink. En cas de résultats concluants, les avancées technologiques et scientifiques pourraient être majeures.

C'est peut-être un pas de géant dans l'histoire de la science. Cette nuit, Elon Musk, le milliardaire excentrique propriétaire de X, anciennement Twitter, Tesla et Space X, a annoncé qu'un homme avait reçu un implant Neuralink directement dans son cerveau. Le dispositif avait déjà été posé dans la boîte crânienne d'un macaque, qui avait réussi à jouer au jeu Pong sans manette ni clavier.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.





Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024