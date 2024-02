Apple Vision Pro : les avis des internautes mitigés sur les réseaux sociaux

Le premier casque de réalité mixte d’Apple est disponible aux États-Unis. Déjà, ses imperfections ont été pointées du doigt sur les réseaux sociaux.

Il y a dix-sept ans, Apple révolutionnait la manière dont les propriétaires des téléphones utilisaient Internet avec l’iPhone. Vendredi 2 février dernier, le géant technologique américain présentait l’ère de l’ordinateur spatialisé avec le Vision Pro. Disponible uniquement aux États-Unis, le casque de réalité mixte n’a pas vocation à bénéficier d’une distribution de masse et ceux qui l’ont acheté l’ont bien compris. Sur X, les internautes ne sont pas tous séduits, loin s'en faut.

Pour certains utilisateurs, le produit laisse un goût d'inachevé. «J’en suis au troisième jour avec Apple Vision Pro. Je comprends pourquoi […] l’Apple Design Group n’a pas voulu le sortir tout de suite. C’est un concept qu’ils ont mis en production. Un kit de développement, au mieux», a écrit un internaute sur le réseau social.

I’m on day three w/Apple Vision Pro, and I HAVE FORMED A VERY CLEAR OPINION.





No sure where to begin expressing it.





I can see why there was inner turmoil w/the Apple Design Group not wanting to release it yet.





This is a concept car they put into production. Dev kit, at best. pic.twitter.com/jndhyz4JFW

— PJ Stephen (@ThePeej) February 4, 2024