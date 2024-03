Espionnage de Windows dès le démarrage : comment peut-on limiter le trafic indésirable ?

Windows 10 peut être détourné de manière à communiquer des informations dès son lancement sur un ordinateur, avec des dizaines de serveurs tiers à l’insu de l’utilisateur. Pour contourner cet «espionnage» méconnu du grand public, deux méthodes permettent de juguler la fuite de données personnelles.

Une double technique qui va vous permettre de renforcer votre vie privée lorsque vous naviguez sur Internet. En observant le trafic réseau d’un ordinateur sous Windows 10, le Youtubeur spécialisé derrière la chaîne «The PC Security Channel» a constaté que de multiples paquets réseau sont échangés avec des serveurs Microsoft et des services tiers comme Google dès le lancement d’une machine.

Certaines de ces requêtes concernent notamment des services de tracking publicitaire ou de profilage d'audience, selon Le Journal du Net. Cela pose une question fondamentale de respect de la vie privée car ces sociétés ont ainsi accès à vos données personnelles ou à vos habitudes de navigation. Pire encore, ces données sensibles peuvent être revendues ou piratées.

Les deux méthodes pour limiter le trafic indésirable de Windows

Face à cet «espionnage» caractérisé sur Internet, il existe deux méthodes efficaces pour contrecarrer Windows dans ce domaine.

La première concerne la désactivation de la télémétrie, à savoir l’ensemble des données collectées par Windows sur votre ordinateur, dans les paramètres de votre machine. Pour cela, il faut cliquer dans «Confidentialité et sécurité» puis dans «Diagnostics et commentaires» une fois la page des paramètres ouverte. Dès que ces étapes sont passées, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur «désactivé» près de la case «Envoyer des données de diagnostic facultatives».

La deuxième astuce réside dans la modification du fichier Hosts. Pour se faire, vous devez vous rendre dans le «Bloc-notes» en mode administrateur, puis ouvrir le fichier Hosts se trouvant exactement dans C:\Windows\System32\drivers\etc. Une fois le fichier ouvert, il vous suffit de taper la ligne suivante à la fin : 127.0.0.1 client.wns.windows.com 127.0.0.1 pre.footprintpredict.com 127.0.0.1 vortex.data.microsoft.com.

Une fois l’opération effectuée, il est recommandé d’enregistrer et de redémarrer votre PC. Cette seconde méthode permet également de se prémunir de certains serveurs de tracking en leur faisant croire que leur adresse IP correspond à l'adresse locale 127.0.0.1.