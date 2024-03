Apple : l’entreprise américaine condamnée à 1,8 milliard d'euros d'amende pour «abus de position dominante»

Pour la première fois de son histoire, Apple a été sanctionné d'une amende d'un montant d'1,84 milliard d'euros en raison d'un «abus de position dominante» vis-à-vis de l'application de streaming musical, Spotify.

Une sanction inédite. Ce lundi 4 mars, le géant de la tech Apple a écopé d’une amende d’1,84 milliard d’euros de la part de la Commission européenne pour «non-respect des règles de concurrence de l'Union européenne sur le marché de la musique en ligne», ce lundi 4 mars 2024. Une décision qui sanctionne pour la première fois le groupe américain qui compte faire appel de la décision.

Au terme d'une enquête formelle ouverte en juin 2020, l'exécutif européen a donné raison à la plateforme de streaming musical Spotify, qui avait saisi Bruxelles contre les pratiques d’Apple, jugées contraires aux règles européennes de «concurrence loyale» et qui ne permettent pas, selon lui, de «garantir la liberté de choix aux consommateurs et un environnement équitable aux développeurs».

La firme à la pomme était accusée d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution d'applications d'écoute de musique en streaming par le biais de sa boutique d'applications, l’App Store.

Apple fait appel de la sanction

Il a notamment été reproché à Apple d’avoir mis en place des restrictions pour empêcher les développeurs d'applications de promouvoir auprès des usagers sur iPhone et iPad «des services alternatifs et moins chers disponibles en dehors de l'écosystème Apple», a expliqué la commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager.

Apple a déploré cette sanction, «prise en dépit de l'incapacité de la Commission à découvrir la moindre preuve crédible d'un préjudice causé aux consommateurs», et a annoncé que l’entreprise ferait appel de l’amende infligée.

De plus, le géant de la tech a accusé Spotify de chercher à profiter, sans frais, des avantages de l’App Store et de ses «outils et technologies» qui «ont contribué à faire» de la plateforme suédoise «l'une des marques les plus reconnaissables au monde».