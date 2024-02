Apple annule son projet de voiture électrique autonome

Après dix ans d’efforts, Apple a abandonné le développement d’une voiture électrique autonome. L'occasion pour le géant américain de se concentrer sur l'intelligence artificielle.

Le projet ne verra jamais le jour. Apple a renoncé au développement d’une voiture électrique autonome. Un projet initié en 2014, qui représentait plusieurs millions de dollars. Selon plusieurs médias américains, quelques employés sur les 2.000 ayant travaillé sur ce projet vont être réaffectés vers la conception d’outils d’intelligence artificielle.

D’après CNN, cette décision de la firme américaine fait suite à la baisse importante des ventes de véhicules électriques. D’autre part, se concentrer sur le développement de l’intelligence artificielle à défaut des voitures électriques demeure, pour Dan Ives, analyste de Wedbush, le meilleur choix.

Apple has cancelled its decade-long effort to build an EV. The writing was on the wall for Apple with a much different EV landscape forming that would have made this an uphill battle. Most of these Project Titan engineers now all focused on AI at Apple which is the right move

— Dan Ives (@DivesTech) February 27, 2024