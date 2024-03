TikTok menacé d'interdiction aux États-Unis : une grosse erreur selon la Chine

Un projet de loi visant a interdire TikTok sur le sol américain est débattu ce mercredi devant la Chambre des représentants, une décision qui reviendrait à se «tirer une balle dans le pied», selon le gouvernement chinois.

TikTok bientôt interdit aux Etats-Unis ? Le sujet est au centre des discussions, ce mercredi, au Congrès américain où les parlementaires devront se prononcer devant la Chambre des représentants sur le projet de loi.

Le texte en question, s'il est adopté, donnerait 165 jours à ByteDance, la société mère de TikTok, pour rompre ses liens avec le réseau social et, plus largement, avec la Chine. Certaines propositions vont jusqu'à envisager une interdiction totale de l'application sur le sol américain.

Cette initiative, si elle recueille suffisamment de votes favorables, serait ensuite soumise au Sénat. Le président Joe Biden a déjà exprimé son soutien, affirmant qu'il signerait la loi si elle était adoptée. Hasard de calendrier : le mois dernier, Joe Biden avait ouvert un compte sur TikTok dans le cadre de sa campagne électorale.

Des parlementaires aux Etats-Unis s'inquiètent des liens entre TikTok et les autorités chinoises. Ces courtes vidéos sont suspectées d'espionner et de manipuler les 170 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis et d’envoyer leurs données personnelles vers la Chine.

un projet de loi critiqué de l'autre côté

Shou Zi Chew, le PDG de TikTok, est actuellement à Washington, cherchant a bloquer le projet de loi en discussion. TikTok rejette fermement toute affiliation avec le gouvernement chinois et a dit avoir restructuré l'entreprise afin d'assurer que les données des utilisateurs américains demeurent sur le sol américain.

«Les Etats-Unis n'ont jamais trouvé de preuves que TikTok menace leur sécurité nationale», a souligné un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, interrogé sur le sujet.

Interdire TikTok «sapera la confiance des investisseurs internationaux (...) ce qui reviendrait pour les Etats-Unis à se tirer une balle dans le pied», a mis en garde le porte-parole lors d'un point presse régulier.