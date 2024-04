WhatsApp : l'application de messagerie rétablie après une panne mondiale

La messagerie WhatsApp, filiale du groupe américain Meta (ex-Facebook), a été victime d'une panne mondiale, selon de nombreux signalements recensés par le site de référence DownDetector.com et des plaintes d'utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Ce mercredi 3 avril, le service de messagerie et réseau social WhatsApp a été inaccessible pour de nombreux utilisateurs en raison d'une panne mondiale. Le site web était également indisponible.

Sur le site Downdetector, qui répertorie les dysfonctionnements des applications ou des sites internet, de nombreux rapports ont été signalés partout en France à partir de 20h.

We know some people are experiencing issues right now, we're working on getting things back to 100% for everyone as quickly as possible

— WhatsApp (@WhatsApp) April 3, 2024