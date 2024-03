Panne mondiale de Facebook, Instagram et Threads : ce que l'on sait

Ce mardi 5 mars, les différentes plates-formes du groupe Meta, à savoir Facebook, Instagram et Threads, sont victimes d’une panne mondiale. Celle-ci a été signalée peu après 16h, heure française.

Depuis 16h ce mardi, il n’est plus possible d’accéder aux différentes plates-formes du groupe Meta, à savoir Facebook, Instagram, Threads et Messenger, et ce en raison d’une panne mondiale.

Concernant Facebook, des problèmes de connexion ont été signalés sur le site spécialisé Downdetector. En effet, les utilisateurs se sont plaints d’avoir été déconnectés et de ne pas pouvoir recevoir un code dans le cadre de la double authentification.

Sur Messenger et Threads, le nouveau réseau social lancé par Meta pour concurrencer X d’Elon Musk, les internautes n’arrivent plus à se connecter. Le fil d’actualité sur Instagram est également touché par cette panne et les internautes ne parviennent plus à l’actualiser.

Andy Stone, directeur de la communication chez Meta, a indiqué sur le réseau social X que «nous sommes conscients que les gens ont du mal à accéder à nos services. Nous y travaillons actuellement».

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

Réagissant à ce message du directeur de la communication de Meta, Elon Musk, propriétaire de X, a ironisé sur cette panne.

Contacté par CNEWS, Meta France a affirmé que, pour l'heure, «nous n’avons pas plus d’informations».