Européennes 2024 : faut-il s’inquiéter des deepfakes ?

A l’approche des élections européennes, de nombreux faux profils émergent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, reprenant notamment des noms et des visages de personnalités politiques pour faire la promotion de partis d'extrême droite.

On les appelle les «deepfakes». Depuis plusieurs semaines, de faux comptes sur le réseau social TikTok notamment, utilisent l’image de la famille Le Pen dans des vidéos, dont certaines dépassent les milliers de vues.

Dans ces vidéos, Léna Maréchal Le Pen, Amandine Le Pen et Chloé Le Pen - ces fausses influenceuses - invitent leurs abonnés à suivre d’autres comptes fictifs, porteurs d’idées d’extrême droite, comme une certaine Lucia Meloni, nom repris de Giorgia Meloni, la Première ministre italienne. Si pour le moment il est facile de faire la distinction du vrai et du faux, ces faux comptes créés fin 2024 cumulent néanmoins plus d’un million de vues.

Une nouvelle menace technologique ?

Un succès opportun à l’approche des européennes en juin prochain, puisque ces faux comptes aux nombreuses similitudes suggérant une origine commune, tendent à promouvoir le parti du Rassemblement national et de Reconquête.

En effet, à travers des légendes peu subliminales, truffées de fautes pour imiter le langage des jeunes, on retrouve des citations comme : «Mohamed c'est le mec qui insulte le RN, mais qui finit dans mes DM», «La robe que je vais porter pour la victoire de Jordan (Bardella)» ou encore «Moi quand je vais voter Reconquête en juin».

Ces deepfakes sont d’autant plus inquiétantes qu’elles ne nécessitent pas de techniques particulières ou de connaissances avancées pour être créées. En effet, des applications existent, avec la capacité d'analyser les mouvements de n’importe quel visage et, grâce à un algorithme, de reproduire ce dernier à l’identique, en le transférant sur un autre visage.

Néanmoins, pour le moment ces fausses identités restent encore peu élaborées, mais tendent à s’améliorer très rapidement, pouvant devenir réellement compromettantes, notamment en période d’élections comme les européennes. Avec l'avènement des fakes news et ses effets néfastes sur les réseaux sociaux, la diffusion de deepfakes sur le web constitue donc une nouvelle menace technologique.