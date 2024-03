Cancer de Kate Middleton : la disparition de la bague de la princesse dans sa vidéo alimente l'idée d'un deepfake chez les complotistes

Quelques jours seulement après la publication de la vidéo dans laquelle Kate Middleton a révélé être atteinte d’un cancer, de nombreux comptes complotistes sur X ont pointé du doigt la disparition de son alliance à 1 minute 19 secondes, alimentant les accusations de «deepfake».

Remise en question permanente. Après le scandale de la photo retouchée publiée le jour de la fête des mères britannique, et la multiplication des théories du complot qui ont suivi à propos de son état de santé – certains affirmant qu’elle serait morte, et que les autorités essaieraient de le cacher – Kate Middleton a décidé de prendre la parole dans une intervention vidéo d’un peu plus de deux minutes diffusée ce vendredi 22 mars sur les réseaux sociaux du palais de Kensington. Elle y a révélé être atteinte d’un cancer et suivre une chimiothérapie préventive.

Moins de 48 heures après, de nombreux comptes complotistes sur X – dont certains très suivis – sont venus affirmer que cette vidéo était un deepfake, avec pour preuve ultime le fait que l’alliance de la princesse de Galles disparaissait mystérieusement de l’image à 1 minute 19 alors qu’elle effectue un mouvement de la main.

Une affirmation rapidement démentie par d’autres internautes, dont des spécialistes de l’intelligence artificielle, qui ont souligné le fait que ce phénomène visuel, appelé flou cinétique, était tout à fait banal. Et qu’une analyse image par image de la vidéo permettait de voir que l’alliance ne disparaissait jamais de l’écran. Des internautes ont même intégré un lien dirigeant vers un site permettant l’analyse de vidéos afin de déterminer s’il s’agit, ou non, d’un deepfake.

