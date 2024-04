iPhone : voici le message envoyé par Apple si vous avez un logiciel espion

Apple a envoyé le 10 avril dernier une notification à des iPhone répartis dans 92 pays pour avertir les utilisateurs contre la présence de logiciels espions. Des notifications qui «doivent être prises très au sérieux», a d'ailleurs affirmé Apple.

Le géant de la tech Apple a envoyé un message d’alerte de sécurité à des utilisateurs d’iPhone répartis dans 92 pays mercredi 10 avril dernier à 21h, heure française. Un message à prendre au sérieux, selon la marque à la pomme.

Certains utilisateurs ont été informés qu’ils étaient potentiellement visés par des attaques de type «logiciels espions mercenaires», a précisé l'enseigne.

Le message affiché sur les écrans est le suivant : «Apple a détecté que vous êtes la cible d’une attaque de logiciel espion mercenaire, qui tente de compromettre à distance l’iPhone associé à votre identifiant Apple XXX». Il a été envoyé à la fois sur iMessage, par mail, et lorsque l’utilisateur se connecte à la page appleid.apple.com.

Des attaques qui se multiplient

L’Inde est le pays le plus touché par ces attaques. La liste complète des pays concernés n’a pas été rendue publique.

Selon une page d’aide d’Apple, ce type de notifications a déjà été envoyé plusieurs fois par an depuis 2021, et dans plus de 150 pays. En revanche, jamais le message n’a été envoyé dans plus de 90 pays à la fois, ce qui prouve d’une certaine manière que les logiciels espions se développent.

C’est par ailleurs en 2021, à la suite de l’affaire Pegasus, qu’Apple a mis en place ce système d’alerte.

Pour plus de sécurité, Apple préconise de mettre à jour son appareil avec les mises à jour logicielles dès que possible, d’utiliser l’identification à deux facteurs et un mot de passe robuste. Il est aussi fortement recommandé de n’installer que des applications provenant de l’App Store ou de sources fiables.