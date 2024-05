WhatsApp : que va changer l’arrivée de Meta AI ?

Le leader des réseaux sociaux, Meta, a annoncé l’intégration progressive de l’intelligence artificielle dans l’application WhatsApp. Cela comprend donc l’arrivée d’un assistant virtuel, qui englobe plusieurs nouveautés.

L’intelligence artificielle gagne du terrain et WhatsApp ne déroge pas à la règle. Alors que Meta avait annoncé depuis mars dernier que cette fonctionnalité allait se mettre en place sur l’application de messagerie, cela devient de plus en plus concret.

L’assistant chatbot «Meta AI» va, entre autres, faire son apparition. Pour accéder à ses services, les utilisateurs de l’application devront simplement saisir @MetaAI dans le champ de message pour engager la conversation et poser leurs questions. L’arrivée de l’IA s’accompagne également d’autres nouveautés pour WhatsApp.

Encore en phase de tests

Meta AI devrait notamment permettre d’effectuer des recherches en ligne, grâce au moteur de recherche Bing de Microsoft, accédant ainsi à tout un panel d’informations. Celui-ci pourra aussi être disponible dans des discussions de groupe. Dans l’idée de rassurer les personnes les plus sceptiques, Meta a expliqué que seules les questions mentionnant directement @MetaAI pourraient être lues par l’assistant virtuel. Le reste des messages et des appels ne seront pas accessibles à l’IA.

Pour l’heure, Meta AI n’est disponible qu’aux utilisateurs anglophones, puisqu’il ne parle que l’anglais. Pour les Français, il faudra encore être un peu patient. L'utilisation de cette IA est, pour l’heure, réservée aux utilisateurs de certains pays ayant installé la dernière version de WhatsApp.

En effet, après une première phase de tests limités aux Etats-Unis seulement, Meta les a déployés internationalement, mais tout n’est donc pas encore prêt. Ainsi, les prochaines semaines seront décisives pour la mise en place de cette nouveauté.