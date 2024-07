Les émissions de gaz à effet de serre de Google explosent avec l'expansion de l’IA

Avec la popularisation de l'intelligence artificielle, Google fait maintenant face à une conséquence qui peut paraître inattendue : le géant des services technologiques a vu ses émissions de CO2 exploser.

L'irrésistible essor de l'intelligence artificielle est maintenant un réel défi environnemental pour les géants de la tech. En effet, dans un rapport publié mardi 2 juillet, Google a indiqué avoir observé un impressionnant bond de ses émissions de CO2 ces cinq dernières années. Ainsi, en 2023, l'entreprise américaine a vu ses rejets de gaz à effet de serre atteindre 14,3 millions de tonnes de CO2, soit une augmentation de 48% comparé à l'année 2019.

«À mesure que nous intégrons l'IA dans nos produits, la réduction des émissions pourrait s'avérer difficile», a admis Google. Il y a deux mois seulement, en mai, c'était Microsoft qui avait annoncé une augmentation similaire dans ces rejets de CO2, de 30% en une année seulement.

des ordinateurs plus puissants et plus énergivores

L'intelligence artificielle pollue, mais comment ? C'est en réalité l'explosion de la demande en intelligence artificielle qui entraine une hausse de la consommation d'énergie dans les centres de données des entreprises de tech : des zones où sont stockés des ordinateurs ultrapuissants. L'IA demande une certaine puissance informatique aux machines. Ce pique des émissions de CO2 est également lié à la construction et l'investissement dans de nouveaux centres de données, nécessaires pour le développement de l'intelligence artificielle.

L'IA semble ainsi mettre des bâtons dans les roues des objectifs écologiques de Google. L'entreprise s'était engagée, en 2021, à atteindre le «net zéro» en matière d'émissions de CO2 d'ici à 2023, un taux nul qui pourrait être plus compliqué à réaliser. «Alors que notre entreprise et l'industrie continuent d'évoluer, nous nous attendons à ce que nos émissions de CO2 augmentent avant de chuter et d'atteindre notre but absolu», a justifié Google.

une poussée de parcs de centres de données

Malgré ces hausses qui touchent toutes les grandes entreprises de la tech, rien ne semble les ralentir dans la course à l'intelligence artificielle la plus performante. Microsoft et Amazon, concurrents de Google, ont annoncé investir massivement dans la création de centres de données dans l'ensemble du globe.

En mai, Google avait annoncé consacrer une enveloppe d'un milliard d'euros dans la construction d'un site basé en Finlande. L'objectif serait d'y implanter des parcs de centres de données, dont la chaleur serait ensuite récupérée afin de chauffer des bureaux et bâtiments de la zone.

l'ia à disposition de l'écologie

Ironiquement, ces entreprises assurent que les progrès de l'IA permettront, sur le long terme, d'optimiser la consommation d'énergie et même, de trouver de nouvelles solutions contre le réchauffement climatique à travers des calculs. «Une fois qu'on aura une super-intelligence réellement puissante, régler le réchauffement climatique ne sera pas difficile», avait affirmé Sam Altman, fondateur d'OpenAI société derrière ChatGPT, en septembre 2023.

«Imaginez un système auquel vous pouvez demander : dis-moi comment produire beaucoup d'énergie propre et bon marché, comment capturer efficacement le carbone et comment construire une usine capable de le faire à l'échelle mondiale ?», avait-il continué.