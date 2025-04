Voici les smartphones qui ne pourront pas avoir les nouvelles versions d’Android

Avec les nouvelles mises à jour prévues par Google, certains modèles de smartphones sous Android ne seront plus capables de les installer. Voici lesquels.

De nombreux smartphones vont-ils devenir obsolètes ? Pour mettre à jour les appareils en version Android 15, Google a fixé des limites de stockage et recommande 32 go d’espace libre.

Cette nouvelle règle exclut ainsi les modèles plus anciens et les plus bas de gamme du marché.

certaines tablettes également concernées

Selon le site spécialisé Android Authority, tout téléphone nécessitant une mise à jour vers Android 15 et des versions ultérieures devra disposer d’au minimum 32 Go de stockage, contre 16 Go auparavant.

Bien qu’il soit généralement possible d’augmenter le stockage de son appareil en plaçant une carte mini SD, ces 32 Go minimum doivent être internes.

Cela concerne tous les appareils sous Android, notamment les tablettes. S’agissant de la mémoire vive (RAM), les modèles devront avoir au moins 4 Go pour l’installation de la mise à jour.

les appareils avec moins de 64 Go de stockage aujourd'hui rares

D’après Google, cette décision vise à optimiser l’expérience utilisateur sur les appareils d’entrée de gamme, qui représentent la majorité des ventes mondiales.

Le plus souvent limités au niveau du stockage interne, ces appareils sont donc moins performants.

Ainsi, de nombreux modèles de smartphones et de tablettes n’auront pas la capacité à installer ni Android 15 – disponible depuis octobre 2024 – ni Android 16 – disponible en juin 2025.

Toutefois, cette décision ne devrait pas affecter de nombreux utilisateurs. Tout d’abord, car les versions les plus récentes d’Android sont réservées aux derniers modèles sur le marché.

De plus, il est de plus en plus rare de mettre la main sur des appareils ayant si peu d’espace de stockage.

En général, les téléphones et tablettes proposent au minimum 64 Go, ce qui reste tout de même peu de nos jours.