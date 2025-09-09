«iPhone Air» : en 2025, Apple compte miser sur la finesse et la légèreté

Lors de sa traditionnelle conférence annuelle, qui aura lieu ce mardi soir à partir de 19h, Apple va présenter ses derniers produits. Et parmi eux, l'«iPhone Air», qui devrait devenir le smartphone le plus fin du marché.

Un petit bijou de technologie ? Ce mardi soir, Tim Cook, le patron d'Apple, va présenter lors de la célèbre Keynote annuelle de la marque à la pomme, ses dernières nouveautés.

Si la plupart des produits présentés ne seront qu'une évolution de la gamme précédente, comme les iPhone 17 et leurs déclinaisons «Pro» qui vont prendre la suite des iPhone 16 ou, encore l'Apple Watch Series 11 en lieu et place de l'Apple Watch Series 10, une nouveauté devrait marquer les esprits : l'«iPhone Air».

Une épaisseur et un poids jamais vu

En effet, selon les insiders les mieux informés, comme l'analyste Jeff Pu, le dernier-né des iPhone ne devrait mesurer que 5,5 millimètres d'épaisseur et ne peser que 145 grammes, devenant ainsi le smartphone le plus fin et le plus léger du marché, devant le Galaxy S25 Edge de Samsung (5,8 mm sous la toise et 163g sur la balance).

iPhone 17 Air to Feature Titanium Frame, Unlike Pro Models



According to analyst Jeff Pu, the upcoming iPhone 17 Air is rumored to feature a titanium frame, a departure from the aluminum frames expected for the iPhone 17, iPhone 17 Pro, and iPhone 17 Pro Max models.



The reason… pic.twitter.com/EB6ONzNwJy — Apple Club (@applesclubs) July 16, 2025

Et une telle finesse a obligé les ingénieurs d'Apple à réaliser des prouesses technologiques : l'ensemble des composants a dû être retravaillé pour obtenir un smartphone d'un format aussi réduit, quitte à devoir faire des choix.

Balayer le mauvais souvenir de l'iPhone 6

Selon les experts du secteur, le bloc photo aurait été réduit à un seul objectif de 48 mégapixels, alors que les autres modèles ont au minimum un téléobjectif supplémentaire.

La batterie, qui prend une place considérable eu égard à son importance, sera nécessairement plus fine et, logiquement, d'une autonomie réduite par rapport aux autres modèles. À voir si cela convaincra les acheteurs, surtout pour un smartphone qui devrait être vendu entre 850 et 950 euros.

iPhone 17 Air model hands-on ☁️



🤏 Ultra-slim chassis

📸 Single lens camera bar

🕹️ Camera Control button

🔊 Fewer speaker cutouts

⚡️ Off-center USB-C port



Will you be buying one in September? pic.twitter.com/lMY3LUbqYp — AppleTrack (@appltrack) April 29, 2025

Enfin, la solidité de «l'iPhone Air» sera au centre des attentions. En 2014, après la sortie de l'iPhone 6, le plus fin de la marque à l'époque avec seulement 6,9 mm d'épaisseur, Apple avait été au cœur d'une polémique importante puisque son smartphone, trop fragile, pouvait être plié à la main.

Face à ce défaut de conception grave, Apple avait été obligé de remplacer de nombreux téléphones, écornant au passage son image de constructeur haut de gamme. Cette fois-ci, la marque à la pomme n'a pas le droit à l'erreur.