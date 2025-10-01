OpenAI : tout savoir sur Sora2, ce modèle d’AI boosté pour générer des vidéos

Ce mercredi 1er octobre, OpenAI a dévoilé son nouveau générateur de vidéo et audio. Les vidéos de présentation de la plate-forme sont spectaculaires.

L'écart entre fiction et réalité s'amenuise encore. Avec la sortie de son dernier générateur de vidéo et audio créé de manière artificielle, OpenAI permet de créer du contenu plus réaliste que jamais, en quelques clics.

«Notre dernier modèle générateur de vidéo rend les courbes physiques plus précises, réalistes et plus contrôlables que ses prédécesseurs. Il permet également des dialogues et des effets sonores synchronisés», présente OpenAI sur son site officiel.

Successeur du modèle Sora, sorti en février 2024, cette prouesse technologique a été créée dans le but de se montrer fidèle aux simulations les plus précises des mouvements et des courbes. Une progression jugée nécessaire pour que les intelligences artificielles «comprennent en profondeur le monde physique».

Une polémique sur les droits d'auteur à venir ?

Grâce à plusieurs vidéos et images déjà publiées, Sora2 montre l'étendue de son registre. Il est capable à la fois de produire des scènes ultra réalistes, comme la simulation d'un salto arrière parfait dans une piscine, tout comme il peut créer un environnement fantaisiste, comme celui où un chien astronaute entrerait au sein d'une fusée, dans l'espace.

A peine sortie, cette nouvelle version de Sora fait déjà polémique. En effet, selon les dernières indiscrétions des spécialistes, la plate-forme permettra de générer des personnages sous licence, sans l'autorisation de leurs créateurs. Une possibilité qui pourrait alimenter une nouvelle vague, plus perfectionnée que jamais, de Deepfake.

Cependant, OpenAI a déjà précisé que chaque vidéo serait téléchargée avec des signaux visibles permettant de l'identifier comme provenant d'une intelligence artificielle. Elles auront également des données C2PA qui rendront possible leur détection comme telle, de manière invisible à l'écran. Les créateurs précisent également qu'il ne sera pas possible de générer du contenu violent et à caractère sexuel sur leur plate-forme.