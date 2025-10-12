Fin de Windows 10 : voici la durée du «sursis» accordé aux utilisateurs européens

Microsoft a confirmé la fin du support de Windows 10 pour le 14 octobre 2025. Les particuliers et entreprises souhaitant prolonger l’utilisation de leur système d’exploitation pourront toutefois souscrire à un programme payant de mises à jour de sécurité, baptisé ESU.

Microsoft prépare la fin définitive de Windows 10, prévue pour le 14 octobre 2025. Après cette date, le système d’exploitation ne recevra plus de mises à jour de sécurité gratuites. Toutefois, l’entreprise proposera un programme de Mises à jour de sécurité étendues (ESU) destiné aux utilisateurs qui souhaitent continuer à utiliser Windows 10 au-delà de cette échéance.

Ce service, payant, permettra aux particuliers comme aux entreprises de bénéficier de correctifs de sécurité critiques via un abonnement annuel. Pour y accéder, les appareils devront fonctionner sous Windows 10 version 22H2, la dernière mouture du système.

Un programme étalé sur trois ans

Le programme ESU sera disponible pour une durée maximale de trois ans, jusqu’en 2028. Le tarif débutera à 30 dollars par an pour les particuliers, et 61 dollars par appareil la première année pour les entreprises. Le coût doublera chaque année suivante.

Microsoft précise que ces abonnements incluront uniquement les mises à jour de sécurité, sans ajout de nouvelles fonctionnalités ni support technique complet. En revanche, certaines plateformes comme Windows 365, Azure Virtual Desktop ou Azure VMware Solution bénéficieront de l’ESU sans frais supplémentaires.

L'objectif est de faciliter la transition vers Windows 11

L’éditeur américain présente cette initiative comme une solution temporaire pour permettre aux utilisateurs de préparer leur migration vers Windows 11. Ce dernier est présenté comme plus moderne, plus rapide et surtout plus sécurisé par conception, avec des protections matérielles et logicielles renforcées, notamment via TPM 2.0 et la sécurité basée sur la virtualisation.

Les nouveaux ordinateurs Copilot+ incarnent d’ailleurs la vision de Microsoft. Ce sont des PC optimisés par l’intelligence artificielle, plus performants et plus économes en énergie.

Avec cette dernière phase d’extension, Microsoft signe la fin d’une ère, celle d’un système lancé en 2015 et aujourd’hui installé sur des centaines de millions de machines. L’entreprise encourage les utilisateurs à anticiper la transition vers Windows 11, qui bénéficiera de mises à jour régulières dans le cadre de sa Secure Future Initiative.