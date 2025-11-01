Pixel 10 Pro : on a testé pendant quelques semaines le smartphone premium de Google, et voici notre verdict

Le Pixel 10 Pro est le fer de lance de Google pour 2025. Nous avons pu passer quelques semaines avec ce smartphone haut de gamme et voici notre verdict, alors que le Black Friday et Noël approchent à grands pas.

Un concurrent de taille. Le Pixel 10 Pro est le summum de ce que propose actuellement Google en matière de smartphones, si l'on met de côté le Fold, le modèle pliant. Sorti à la rentrée, il ne renâcle sur quasiment aucun détail et regarde droit dans les yeux les flagships des autres marques. Il a notamment dans le viseur l'iPhone 17 Pro, le Galaxy S25 Ultra pour les leaders du marché ou encore le Magic7 Pro d'Honor et le futur GT8 Pro de Realme.

Sobriété, efficacité et de l'IA partout

Proposé en 4 coloris (noir, gris, vert et beige), le Pixel 10 Pro n'est pas un appareil bling bling. Pas d'orange cosmique au programme, pour le moment, et si vous choisissez de le protéger avec une coque officielle Pixelsnap de couleur sombre. Il devient alors carrément furtif et n'attirera pas les regards. La prise en main est facile, le grip est excellent, et les clients android ne seront pas déboussolés. Si, malgré tout, vous le trouvez quand même un peu petit, sachez qu'une version XL existe avec une taille d'écran passant de 6,3 pouces à 6,8 pouces.

Parlons-en, d'ailleurs de ce nouvel écran. Précis et agréable au quotidien, il vous surprendra aussi par sa luminosité exceptionnelle (10 % de progression par rapport au Pixel 9 Pro, déjà très bon dans ce domaine), très utile pour les journées ensoleillées.

Ce nouveau Pixel se montre particulièrement convaincant du côté de l'expérience utilisateur, travaillée en profondeur, avec un recours massif à l'intelligence artificielle maison, Gemini. On le sent très vite à l'usage, avec des tutoriaux très clairs que l'on peut lancer d'un doigt grâce au menu Mon Pixel, qui prend la forme d'une appli sur l'écran.

Nous avons particulièrement apprécié le «coach photo», qui vous prend par la main étape par étape pour améliorer la prise de vue ou vos clichés.

Gemini est ainsi capable d'analyser la scène, de vous suggérer un cadrage, de vous aider à trouver le meilleur angle de vue et/ou le meilleur éclairage. Cela ne fera pas forcément de vous un génie de la street photo, mais vous pourrez facilement éviter les erreurs les plus évidentes.

Grâce à son aide, vous pourrez petit à petit améliorer votre maîtrise des différents objectifs proposés, que ce soit sur la face avant (42 Mpx) ou arrière (Grand angle 50 Mpx + Ultra grand angle 48 Mpx avec mise au point macro + Téléobjectif x5 et un étonnant zoom 100 géré grâce à l'IA). Autre gros plus : la retouche, facilitée comme jamais, et certaines fonctionnalités comme «M'ajouter», qui permet de faire figurer le photographe sur les photos de groupes en quelques clics. Croyez-nous, elle fera son petit effet autour de vous.

En mode vidéo, la stabilisation optimisée par Video Boost est également bluffante d'efficacité et vous aurez bien du mal à vous en passer, après y avoir goûté, lors de vos sorties sportives en terrain accidenté.

Premium et taillé pour une utilisation intensive, le Pixel 10 Pro répondra donc à la plupart des attentes. Quant à l'IA embarquée Gemini, qui était encore vue comme un gadget il y a peu, elle est devenue un compagnon de route extrêmement utile et fait du smartphone rangé dans votre poche une vraie bête de course.

Smartphone Pixel 10 Pro, Google, à partir de 1.099 €