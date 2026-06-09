IA : la Chine lance le premier centre de données sous-marin alimenté par énergie éolienne

La Chine a mis au point un centre de données immergé à 10 mètres de profondeur. Alimenté par une source d’énergie renouvelable, ce projet entend répondre aux enjeux de sobriété énergétique.

A l’ère du tout numérique, l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle rebat les cartes de la transition énergétique. Cette technologie fait face à un défi énergétique majeur : les centres de données nécessaires à son fonctionnement devraient représenter 3 % des besoins mondiaux en électricité d'ici à 2030, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Ces nouveaux enjeux ont amené la Chine à développer un projet unique au monde. Les géants asiatiques HiCloud Technology et China Communications Construction ont travaillé conjointement pour mettre au point un centre de donnée sous-marin alimenté par énergie éolienne.

Installé à plus d’une dizaine de kilomètres au large de Shanghai, ce centre de données est immergé à 10 mètres de profondeur. Cette innovation permet une moindre consommation énergétique, l’eau glacée de la mer permettant de refroidir la structure sans dépense excessive d’électricité.

L'empreinte hydrique alarmante de l'IA

En effet, si l'intelligence artificielle est vorace en énergie, elle est aussi assoiffée d’eau. Selon un rapport de l’ONU, les centres de données ont consommé 4.500 milliards de litres d’eau en 2025. Il est en effet nécessaire de faire circuler de l'eau autour des serveurs pour prévenir une surchauffe. Ainsi, entre 25 % et 40 % de la demande totale en électricité d’un centre de données provient de cette contrainte, comme le soulignent nos confrères du Guardian.

L’immersion en mer permet donc au centre de données de Shanghai de réduire ses besoins en ressource hydrique. «Les installations sous-marines permettent d'économiser environ 90% de l'énergie dévolue au refroidissement», assurait ainsi Yang Ye, le vice-président de Highlander, en 2025, lors des phases d'expérimentation.

L'ensemble de l'infrastructure est, en outre, alimentée par une source d’énergie renouvelable dédiée, des parcs éoliens offshore. Ceux-ci sont situés à proximité, au large de Lingang, à l'est de Shanghai.

L’association de ces deux innovations permet de réduire la consommation d'énergie de 22,8%, selon le gouvernement chinois. Officiellement entré en service au début du mois de mai, ce centre de données d’un nouveau genre pourrait bien ouvrir la voie à d’autres innovations en matière de sobriété énergétique.