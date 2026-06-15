Télés, vidéoprojecteurs, écrans… Notre sélection High-Tech pour profiter de tous les matchs de la Coupe du monde 2026

Selon une récente étude, 48% des Français préfèrent regarder le sport sur un grand écran. Voici nos suggestions pour profiter de la Coupe du monde au format XXL, que ce soit au niveau de l'image ou du son.

Téléviseur Philips 65Oled950

Philips reste fidèle à l'Oled avec une gamme d'une efficacité redoutable. Au menu : l'ambilight, qui saura séduire les amateurs avec une belle ambiance lumineuse sur les 4 côtés, et une qualité d'image au sommet, notamment sur le modèle premium 65OLED950, équipé d'une sublime dalle 65 pouces (164 cm).

Téléviseur 65OLED950, Philips, 2.099 €

Téléviseur Samsung Micro RGB R95H

La réponse de Samsung à l'Oled se nomme Micro RGB et se voit déclinée dans la toute nouvelle gamme haut de gamme R95H. Le constructeur coréen nous promet des couleurs vibrantes, une luminosité exceptionnelle et une réduction notable des reflets. A cela viennent s'ajouter une amélioration de la fluidité des images (notamment pour suivre le ballon), et une optimisation automatique avec le mode «AI Football Pro» pour recréer l’ambiance du stade.

Téléviseur Micro RGB R95H, Samsung, à partir de 3.799 €

Gamme Flexus de Klipsch

La marque américaine Klipsch, spécialisée dans l'audio, vous plonge au cœur des matchs avec sa gamme Flexus. Modulaire (les barres de son Flexus sont disponibles en trois tailles) et évolutive, elle permet de composer un système audio puissant et spectaculaire.

Système sonore Klipsch Flexus, 399 € pour la barre de son Flexus Core 100, 349 € pour le subwoofer Flexus Sub 100 et 299 € pour les enceintes Surround 100

Téléviseur d'extérieur Wemoove

La marque française WEMOOVE est spécialisée dans les écrans outdoor haut de gamme, conçus pour fonctionner toute l’année en outdoor. Certifiés IP55, ils sont disponibles dans des tailles allant de 43 à 86 pouces et transforment chaque extérieur en espace de divertissement. Et la gamme Vivaldi, équipée de la technologie QLED+, se montre particulièrement à l'aise dans cet exercice.

Téléviseur d'extérieur Vivaldi Series, WEMOOVE, à partir de 2.999 € pour la version 43 pouces

Ecran pour vidéoprojecteur 120" Homcom

Cet écran à déploiement manuel mettra en valeur l'image projetée par votre vidéoprojecteur en toutes circonstances. Il se montrera idéal pour les grands matchs (et les grands films), entre amis, que ce soit en intérieur ou en extérieur.

Ecran pour vidéoprojecteur 120" , Homcom, 114,90 €, disponible sur le site Aosom.fr

Enceinte Marshall Bromley 450

Cette enceinte Marshall de 12 kg est taillée pour la fête, mais elle fera aussi sensation pour accompagner les matchs retransmis en plein air. En outre, son autonomie à volume moyen dépasse les 40 heures, ce qui vous permettra de voir venir sans inquiétude.

Enceinte Bromley 450, Marshall, 649 €

Vidéoprojecteur jmgo N1S 4K

Avec la N1S 4K, JMGO propose un vidéoprojecteur au format compact et au poids limité (environ 2 kg), qui se déplace facilement d'une pièce à l'autre et s'installe en quelques clics. Il permet d'afficher une image jusqu'à une diagonale de 200 pouces, avec un autofocus instantané. A vous les matchs sous les étoiles.

Vidéoprojecteur N1S 4K, JMGO, 799 €

Téléviseur Hisense 100U7Q

Sponsor officiel de la Compétition, Hisense propose de nombreux téléviseurs pour profiter au mieux des rencontres. Le 100U7Q - et son énorme écran de 100 pouces (254 centimètres) - transforme votre salon en stade, et ils se montre également très généreux sur la connectique HDMI 2.1, ce qui en fait le compagnon idéal de tous vos loisirs numériques.

Téléviseur Hisense 100U7Q, 1.990 €, disponible chez Boulanger, Fnac et Darty

Vidéoprojecteur Xgimi édition limitée FC 26

Taillé pour les matchs à enjeu et le gaming, le vidéoprojecteur Horizon 20 Pro de Xgimi offre, en toutes circonstances, des images éclatantes avec une latence de seulement 1 milliseconde et une fluidité exemplaire de 240 Hz.

Vidéoprojecteur Xgimi Horizon 20 Pro édition limitée FC 26, Xgimi, 2.249 €

Téléviseur LG 65g6

Dominateur sur le marché de l'Oled depuis 13 ans, LG apporte chaque année son lot de nouveautés pour en mettre plein les yeux aux consommateurs. Une étude Opinion Way réalisée pour la marqueconfirme d'ailleurs que près d’un Français sur deux (48%) préfère regarder les compétitions sportives sur un grand téléviseur, une proportion qui atteint 67% chez les 18-24 ans. A ce niveau, la version 65 pouces du LG Oled evo G6 ne fait pas dans le détail, avec l'utilisation de deux technologies développées par la marque, offrant une luminosité jusqu'à 3,9 fois supérieure à celle des Oled classiques. Pour obtenir ces résultats, le G6 s'appuie sur le puissant processeur α11 AI Gen3, qui affine les textures, réduit le bruit et préserve les détails naturels.

Téléviseur 65G6, LG, 3.299 €

Téléviseur Sony Bravia 2

Avec son nouveau Bravia 2II, Sony transforme chaque match en expérience immersive, grâce à une image lumineuse, des couleurs naturelles et un son enveloppant. Attractif, le téléviseur se montre également bien placé au niveau tarifaire, et disponibles dans de nombreuses diagonales, du 43 au 75 pouces.

Téléviseur Bravia 2II, Sony, à partir de 699 €

Mini-Vidéoprojecteur Loewe We.Beam

Tout petit et ultra-léger, le We.Beam de Loewe est un vidéoprojecteur Full HD à la mise en route simplissime, facile à mettre dans un sac, pour regarder les matchs à peu près partout.

Mini-vidéoprojecteur We.Beam, Loewe

Barre de son TCL Q65H

Avec ses 500 W de puissance et son subwoofer sans fil, la barre de son TCL Q65H met une sacrée ambiance dans le salon. Grâce à la technologie Ray Danz et à la prise en charge du Dolby Atmos, elle simule des effets de son 3D pour une scène sonore extra-large.

Barre de son Q65H, TCL, 299 €