Les meilleurs cadeaux Tech et Gaming pour la fête des pères 2026

La fête des pères 2026 aura lieu le dimanche 21 juin prochain. Voici quelques idées pour faire plaisir aux papas branchés Tech ou Gaming.

Ampli Hi-fi Onkyo Icon A-50

Pourquoi on aime : la puissance (2x140 W) et la maîtrise sont au rendez-vous avec cet élégant ampli Hi-fi Onkyo Icon A-50, qui cache bien son jeu mais sait se lâcher si on pousse un peu le volume.

Ampli Hi-fi Icon A-50, Onkyo, 1.290 €

Enceinte Marshall Acton III ÉDition spéciale Hendrix

Pourquoi on aime : des couleurs cosmiques et emblématiques (le fameux purple haze) pour cette enceinte connectée qui rappelle le lien qui unissait le guitar hero Jimi Hendrix au fabricant d'amplis Marshall, qui ont tout deux révolutionné l'histoire du rock.

Enceinte Bluetooth Acton III édition spéciale 60e anniversaire Hendrix, Marshall, 299 €

Appareil photo compact Canon Powershot G7 Mark III 30E anniversaire

Pourquoi on aime : des performances de pointe, un format idéal pour la street photo et une très haute qualité de fabrication pour ce G7 mark III qui célèbre le 30e anniversaire de la gamme.

Appareil photo compact G7 Mark III édition 30e anniversaire, Canon, 899,99 €

Enceinte LG Xboom by Will.i.am

Pourquoi on aime : un gros son signature pour cette enceinte Bluetooth validée par le producteur will.i.am, qui vous accompagnera facilement grâce à sa sangle de transport intégrée.

Enceinte Xboom Bounce by will.i.Am, LG, 149 €

Système sonore Focal Mu-so Hekla

Pourquoi on aime : 15 haut-parleurs pour cette barre de son premium, signée Focal, qui se montre aussi à l'aise pour le home cinema que pour la Hi-Fi.

Système sonore Mu-so Hekla, Focal, 3.300 €, disponible à la Fnac

Smartphone Honor 600

Pourquoi on aime : un photophone dopé à l'IA, qui regorge de fonctionnalités innovantes, comme le mode «AI Image to Video 2.0», qui transforme les images fixes en séquences vidéo.

Smartphone Honor 600, à partir de 499,90 €

Disque SSD Sandisk Coupe du monde 2026

Pourquoi on aime : photos, vidéos… mettez vos souvenirs à l'abri avec ce disque SSD aux couleurs de la prochaine coupe du monde de foot, qui se déroulera en Amérique du nord.

Disque SSD portable 1 To édition Coupe du monde, Sandisk, 252,99 €

Manette Victrix Street Fighter II

Pourquoi on aime : un accessoire de compétition élégamment designé et robuste, qui rappellera des souvenirs glorieux aux gamers les plus aguerris.

Manette Victrix Street Fighter II, Turtle Beach, 279,99 €

Enceinte Harman Kardon Aura Studio 5

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Pourquoi on aime : la qualité Harman Kardon est au rendez-vous, avec cette enceinte connectée Aura 5 Wi-fi. Son design est unique, tout comme sa gestion des jeux de lumière.

Enceinte Aura 55 Wi-fi, Harman Kardon, 379,99 €

Souris Razer Viper Pro

Pourquoi on aime : un modèle de souris pour les gamers exigeants, qui veulent un poids plume et un temps de réponse de niveau élite.

Souris Viper Pro, Razer, à partir de 179,99 €

aBONNEMENT xBOX Gamepass ultimate

Pourquoi on aime : la baisse sensible du tarif du Game Pass Xbox ultimate est une excellente raison de craquer. Ce service, qui donne accès à une immense bibliothèque de jeux, se révèle simple et intuitif, que l'on soit joueur sur console ou sur PC.

Abonnement Xbox Game Pass Ultimate, 20,99 € par mois

Manette Nacon Revolution X Unlimited Anniversary Edition

Pourquoi on aime : une manette luxueuse, dotée d'un mode à très basse latence, et donc taillée pour la compétition. Compatible PC, Xbox et Android, elle est ultraperformante et personnalisable à l'envi, pour dominer l'adversaire en toute quiétude.

Manette Revolution X Unlimited Anniversary Edition, Nacon, 199,90 €