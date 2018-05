Donald Trump défend la nouvelle directrice de la CIA malgré les accusations de torture

Gina Haspel doit être entendue mercredi par le Sénat dans le cadre de sa procédure de confirmation. Mais selon le Washington Post dimanche, la première femme nommée à la tête de l'agence de renseignement a voulu renoncer au poste, de peur que les accusations sur son rôle dans la torture de suspects ne lui coûtent sa confirmation.

Cette ancienne responsable du Service clandestin de la CIA est souvent attaquée sur sa responsabilité dans la mise en place, après le 11 septembre 2001, de prisons secrètes à l'étranger où des méthodes comme la simulation de noyade, assimilée à de la torture, étaient employées pour interroger les suspects.

My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 mai 2018