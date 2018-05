Une étudiante américaine pose avec un fusil d'assaut pour sa cérémonie de diplôme

Une étudiante américaine a choisi une manière toute particulière de célébrer l'obtention de son diplôme universitaire.

La jeune femme, âgée de 22 ans, a posé avec un fusil d'assaut sur une photo publiée sur son compte Twitter le 13 mai dernier. Le but : dénoncer une mesure appliquée sur le campus de l'université de l'Ohio, KentState, qui empêche les étudiants d'apporter des armes.

La jeune diplômée a également décoré son chapeau avec un fusil dessiné et une phrase provocante : «Viens me le prendre».

Elle a ainsi légendé le cliché par ce message : «Maintenant que je suis diplômée de @KentState, je peux enfin venir armée sur le campus. J'aurais dû pouvoir le faire en tant qu'étudiante - particulièrement parce que quatre étudiants non armés ont été tués par le gouvernement sur ce campus.»

Now that I graduated from @KentState, I can finally arm myself on campus. I should have been able to do so as a student- especially since 4 unarmed students were shot and killed by the government on this campus. #CampusCarryNow pic.twitter.com/a91fQH44cq — Kaitlin Marie (@KaitMarieox) 13 mai 2018

«Le privilège blanc»

D'après Slate qui relaie cette histoire, Kaitlin Marie évoque la fusillade de mai 1970 qui avait éclaté sur le campus de Kent State. Quatres manifestants protestant contre la guerre du Vietnam étaient tombés sous les balles de la garde nationale.

De nombreux twittos ont critiqué la position de la jeune diplômée. Parmi les réactions, un commentaire s'attaque notamment avec ironie au «privilège blanc» dont elle bénéficie en étant «toujours vivante», «même pas arrêtée», après avoir ramené un semi automatique à l'école. C'est la directrice d'une association pour le contrôle des armes qui en est l'auteur.

En Ohio, Tamir Rice (12 ans) et John Crawford (22 ans), deux afro-américains, ont été abattus par la police en 2014 alors qu'ils portaient des armes factices.

You did this in Ohio, where Tamir Rice and John Crawford were fatally shot for holding fake guns. You’re still alive, @kaitmarieox - not even arrested - after bringing a semiautomatic rifle to school. That’s white privilege. pic.twitter.com/t9lGMoYBFT — Shannon Watts (@shannonrwatts) 17 mai 2018

Toujours selon Slate, la jeune femme a invité des personnes détenant des armes à feu à se rendre sur le campus en signe de protestation encore une fois contre le règlement de l'université qui interdit le port d'armes pour les étudiants et le personnel.

Kaitlin Marie a par la suite publié une seconde photo visant à répondre aux internautes qui l'interpelle ... pour lui faire des avances, et non pas pour commenter sa position politique. Là aussi elle pose avec son arme, mais cette fois-ci son petit ami, également armé, se tient à ses côtés.