A quoi ressemblerait le visage de Jules César en 3D ?

A quoi pouvait ressembler Jules César ? Le visage de l'empereur romain, mort en 44 avant J.C., a été reconstitué en 3D par deux chercheurs néerlandais. Et le résultat est surprenant.

L'archéologue Tom Buijtendorp et l'anthropologiste Maja d'Hollosy ont dévoilé, le 22 juin au musée national des Antiquités des Pays-Bas, leur reconstitution en 3 dimensions, à l'occasion de la sortie du livre de Tom Buijtendorp qui raconte les campagnes militaires organisées par Jules César dans le pays, rapportent IFLScience et Trustmyscience.

Celle-ci est loin de l’image que l’on a pu se faire de l’empereur à travers les nombreuses représentations artistiques comme Astérix.

Voici le visage de Jules César reconstitué en 3D, le mythe prend un sacré coup pic.twitter.com/qss0DvNtU3 — Laurent (@Luo_hang_) 26 juin 2018

Les deux chercheurs se sont appuyés sur deux bustes connus de l'empereur romain, ainsi que sur des pièces de monnaies.

Un empereur moins impressionnant que prévu

Ces derniers affirment ne rien avoir changé par rapport aux modèles en marbre, comme son crâne particulièrement proéminent. Cela pouvait être l’une des conséquences d’un accouchement difficile.

La reconstruction a été faite en argile et en silicone, pour donner encore plus d'authenticité au personnage. La chevelure est moins garnie qu’on ne le pensait, et ses petits yeux perçants moins impressionnants que prévu.

Maja d'Hollosy lui a également volontairement donné un air inamical. «Je ne voulais pas qu'il ait l'air heureux et sympathique, c'est un général qui a laissé derrière lui beaucoup de cadavres», a-t-elle expliqué.