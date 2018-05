Cristiano Ronaldo estime avoir « un âge biologique de 23 ans »

Alors que le Real Madrid affrontera Liverpool ce samedi en finale de la Ligue des Champion à Kiev, Cristiano Ronaldo déclare se sentir 10 ans plus jeune que son âge.

Malgré ses 33 ans au compteur, la star portugaise ne semble pas sentir le poids des années. Tandis que certains joueurs pensent raccrocher leurs crampons à la trentaine, CR7 lui, se voit encore jouer en haut niveau plusieurs saisons.

Invité sur le plateau de l’émission espagnole El Chiringuito, l’attaquant a expliqué qu’il ne souhaitait pas mettre un terme à sa carrière de sitôt. « Je peux continuer à jouer jusqu'à 41 ans, je me sens bien, heureux, je ne peux pas me plaindre, nous jouons une autre finale samedi et les fans sont derrière Cristiano. En ce moment, j'ai un âge biologique de 23 ans », a-t-il déclaré.

A l'exception de la demi-finale retour contre le Bayern Munich, le quintuple Ballon d’or a marqué à chacun de ses matches de Ligue des champions, et écrase une nouvelle fois le classement de buteurs avec 15 buts en 12 matches. Il n'y a aucune doute, CR7 connait une seconde jeunesse.