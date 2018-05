Roland Garros 2018 - matchs du lundi 28 mai : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le tableau féminin ne sera pas en reste avec Caroline Wozniacki, tête de série n°2, Petra Kvitova, et la très attendue Maria Sharapova, double lauréate sur la terre battue parisienne (2012 et 2014) et de retour Porte d’Auteuil après deux ans d’absence.

De nombreux français seront également en action. Premier à l’œuvre, Benoit Paire tentera de montrer la voie au contingent tricolore contre l’Espagnol Roberto Carballes Baena. Richard Gasquet sera, lui, opposé à l’Italien Andreas Seppi, Calvin Hemery se voit proposer un énorme défi avec l’Argentin Diego Schwartzman (n°11) et Gilles Simon, finaliste à Lyon, retrouvera le Géorgien Nikoloz Basilashvili.

Chez les Bleues, Kristina Mladenovic, quart de finaliste l’année dernière et tête de série n°29, visera le 2e tour face à l’Allemande Andrea Petkovic, Océane Dodin défiera la Britannique Heather Watson et Jessika Ponchet va essayer de créer la surprise contre la Tchèque Lucie Safarova. Si la météo le permet.

Tous les matchs sont retransmis à partir de 11h sur Eurosport 1 et Eurosport 2, accessibles sur abonnement payant. Du dimanche 27 mai au lundi 4 juin, le groupe sera le seul à diffuser les matchs en direct sur ses antennes jusqu’à 14h55. Le service 360 permet d’avoir accès l’ensemble des courts.

De leur côté, les chaînes du groupe France Télévisions retransmettent les matchs à partir de 14h55 sur France 2 (de 14h55 à 18h45). L’antenne bascule ensuite sur France 4 ou France 3 jusqu’à la fin des matchs. Toutes les rencontres des quarts de finales à la finale seront diffusées en direct et en intégralité sur France 2 ou France 3.

Il est également possible de suivre et regarder l’intégralité du tournoi du Grand Chelem en streaming depuis le service gratuit France TV Sport, ou celui payant d’Eurosport.

