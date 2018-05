Golden State renverse Houston et s'offre une nouvelle finale NBA contre Cleveland

Les Warriors ont remporté mardi ce Game 7 de la finale de la conférence Ouest (101-92). Comme c'est le cas depuis 2015, ils affronteront en finale NBA les Cavaliers, tombeurs de Boston. Golden State s'était imposé en 2015 et 2017, Cleveland, dont ce fut le premier titre NBA, en 2016.

Pour gagner le droit de défier LeBron James - qui disputera sa 7e finale NBA -, la franchise californienne a bataillé dur en devant digérer un premier quart-temps considéré par l'entraîneur Steve Kerr comme étant l'un des «pires qu'on n'ait jamais joués».

La deuxième mi-temps fut synonyme de réveil pour Golden State porté par son duo de stars Kevin Durant et Stephen Curry (27 points lors du 3e quart-temps), et bien aidé par la série de 27 tirs ratés de Houston, privé de Chris Paul blessé lors du Game 5.

Kevin Durant drops a game-high 34 PTS (21 in 2nd half) in Game 7 to help the @warriors earn a spot in the #NBAFinals





