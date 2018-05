NBA Finals : LeBron James seul contre les Warriors

Comme on se retrouve. Pour la quatrième année de suite, Golden State et Cleveland s’affrontent lors des finales NBA, dont la première manche se disputera dans la nuit de jeudi à vendredi dans la baie d’Oakland.

Et la tâche s’annonce plutôt compliquée pour les Cavaliers qui n’ont jamais paru aussi peu à leur avantage avant de se frotter aux Warriors. Même LeBron James, tout simplement incroyable cette saison et qui tourne à une moyenne de 34 points par match de play-offs - total le plus élevé de sa carrière -, ne semble pas de taille pour détrôner les hommes de Steve Kerr. Mais le triple champion NBA, qui a confié que cette saison était «l’une des plus compliquées de (sa) carrière», ne part pas défaitiste pour autant.

Les Warriors ultra-favoris ?

«On ne nous voyait pas arriver en finale et on se retrouve en position d’être sacrés», s’est d’ailleurs félicité le «King» qui va peut-être devoir faire sans Kevin Love (17,6 pts de moyenne cette saison), soumis à un protocole commotion cérébrale après un choc contre Boston en finale de conférence Est.

De quoi renforcer un peu plus le statut de favoris de Steph Curry et ses coéquipiers. S’ils arrivent quelques peu fatigués après le long combat de sept matchs contre Houston - tout comme Cleveland contre Boston -, les champions en titre devraient une nouvelle fois faire parler leur puissance collective et leur attaque de feu composée de «trois des meilleurs shooteurs de NBA» s’est réjoui le manager des Warriors, bien partis pour conserver leur bague