Android supprime l'oeuf de son émoji salade pour qu'il soit vegan

Les nouveaux émojis proposés disponibles sur la dernière version d’Android, Android P Beta 2, créent la polémique. Et pour cause, l'oeuf a disparu de l'émoji salade.

C'est Jennifer Daniel, la responsable de design des émojis chez Google, qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Elle a expliqué que le nouvel émoticône devait tenir compte des personnes vegan et végétariennes. Le véganisme exclut la viande, le poisson, les produits laitiers, et tous les aliments d'origine animale, dont les oeufs.

Un choix contesté

De nombreux internautes ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux si bien que Jennifer Daniel a publié ensuite un second tweet : « Le but du de ce redesign était de créer une image qui soit plus fidèle à la description d’Unicode : ‘un bol de salade saine, qui contient de la laitue, une tomate et d’autres ingrédients d’une salade, comme un concombre’. Bon appétit ! », a-t-elle expliqué.

Google a décidé d’innover en ajoutant par ailleurs d’autres émojis tels que de nouveaux animaux (lamas, kangourous), des supers-héros, ou encore des émoticônes d'humeur festive .

Sur l'iOS d'Apple, l'émoji salade contient des concombres, alors que Twitter et Facebook ont préféré y mettre des olives.