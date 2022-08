Paris : les expositions de la rentrée à ne pas rater

Si l’été n’est pas terminé, la rentrée promet d’ores et déjà une belle sélection d’expositions. Venise en 3D, Munch à Orsay ou encore l’histoire de la marque Lego… Voici notre sélection.

le marronnage à la Maison de l’Amérique latine

Jusqu’au 24 septembre prochain, la Maison de l’Amérique latine présente l’exposition «Marronnage, l'art de briser ses chaînes», et met ainsi en valeur «l’histoire, le patrimoine artistique et les productions plastiques de peuples d'origine africaine transportés de force en Amérique du Sud». Au Suriname et en Guyane française, où la forêt les a protégées, ces sociétés ont d’abord dû défendre leur liberté, avant d’«exprimer leur sens du beau et de la grâce» : le moy.

L'exposition présente des objets produits dans la première moitié du XXe siècle, devenus collections de musée, ainsi qu’un aperçu des créations actuelles. Tout en contribuant à faire connaître une population méconnue.

«Marronnage, l'art de briser ses chaînes». Jusqu'au 24 septembre à la Maison de l'Amérique latine (Paris 7e).

Une visite de Venise en 3D au grand palais immersif

Les amoureux de la Sérénissime vont être ravis. À partir du 21 septembre, le Grand Palais Immersif accueillera une exposition numérique dédiée à Venise. En co-production avec l’entreprise Iconem, et en collaboration avec la Fondazione civici di Venezia, le lieu propose une visite de la ville avec des modélisations en 3D.

Les touristes du monde entier pourront découvrir les palais de la ville ou encore le Grand Canal, le tout avec des images «à couper le souffle», «issues des technologies les plus innovantes, et accompagnées d’une composition musicale inédite».



«Venise Révélée». Du 21 septembre au 19 février. Grand Palais Immersif (Paris 12e).

L’œuvre de Füssli au musée Jacquemart-André

À partir du 16 septembre prochain, le peintre Füssli sera mis à l'honneur au musée Jacquemart-André. Jusqu’au mois de janvier, l’exposition «Füssli, entre rêve et réalité» propose une virée dans «l'univers onirique et magique du peintre suisse». Au total, une soixantaine d’œuvres issues de collections publiques et privées sont présentées, «pour nous donner une vision d'ensemble de la carrière et du talent de cet artiste méconnu en France».

L’artiste s’inspirait de la mythologie, de la Bible ou encore des grandes œuvres de la littérature shakespeariennes pour représenter des scènes dramatiques, à la frontière entre monde des rêves et monde fantastique. Il est notamment reconnu pour son tableau du Cauchemar.



«Füssli, entre rêve et réalité». Du 16 septembre au 23 janvier. Musée Jacquemart-André (Paris 8e).

Edvuard Munch au musée d’Orsay

Découvrir ou re-découvrir Edvuard Munch à d’Orsay ? C’est possible. Du 20 septembre au 20 janvier, le musée proposera une exposition autour des œuvres du peintre norvégien. Souvent réduit à son tableau culte, Le Cri, l’artiste est pourtant l’auteur de nombreuses œuvres passionnantes. Organisée en collaboration avec le musée Munch d'Oslo, l’exposition explore «son itinéraire – soixante ans de création — dans toute sa durée et sa complexité».

Au total, plus de 150 œuvres sont proposées aux visiteurs, dont environ une soixantaine de peintures et un ensemble important de dessins, d'estampes et de photographies. Des documents et manuscrits sont également dévoilés, évoquant «ses incursions dans le champ de la littérature». En 1991, l'institution parisienne avait d’ores et déjà organisé une première exposition dédiée à l’artiste, «Munch et la France».

«Edvuard Munch. Un poème d’amour, de vie et de mort». Du 20 septembre au 20 janvier. Musée d’Orsay (Paris 7e).

À la découverte des Lego à la galerie joseph

90 ans. Pour célébrer son anniversaire, la marque danoise propose une exposition au sein de la Galerie Joseph, jusqu'au 25 septembre 2022. L'occasion pour petits et grands de (re)découvrir «les différents univers et les infinies possibilités» que nous offre cette marque de petites briques indémodables.

On y découvre un gigantesque terrain de jeu dans lequel sont mis en avant les nombreux sets de construction Lego, des Duplo aux Lego Technic en passant par les univers Lego Friends, Harry Potter, Super Mario ou encore Minecraft, Star Wars, Marvel et Batman... Sans oublier des pièces d’archives rares, des sets de construction emblématiques, des nouveautés inédites, des réalisations géantes inédites en briques LEGO créées pour l’occasion…



LEGO «90 ans de créativité». Du 6 juillet au 25 septembre. Galerie Joseph (Paris 3e).

Le mariage de la peinture et de la photographie à la A.galerie

Plutôt peinture ou photographie ? Ici, les deux sont liés. Toujours à la recherche de talents innovants, la galerie de photographie A.galerie a décidé pour sa nouvelle exposition, «Esquisses photographiques», de brouiller les frontières. Deux artistes photographes sont mis à l’honneur : Alessandro Vasapolli et Ronald Martinez. Tous deux ont réussi «à développer une technique photographique, une maîtrise du tirage et un goût pour l’encadrement qui font de leurs œuvres photographiques des toiles d’exception».



«Esquisses photographiques». Du 23 septembre au 19 novembre 2022. A.galerie (Paris 16e).

Frida Kahlo au Palais Galliera

Après Dalida, Chanel, ou encore Jeanne Lanvin, le Palais Galliera dédie une exposition à l’icône Frida Kahlo. Du 15 septembre 2022 au 5 mars 2023, la rétrospective «Frida Kahlo, au-delà des apparences», réalisée en partenariat avec le Museo Frida Kahlo, dévoile plus 200 pièces issues de la maison de naissance de l'artiste, la Casa Azúl à Mexico.

Suite à son accident de bus à l’âge de 17 ans, qui la laissera traumatisée et blessée à vie, l'artiste avait notamment déclaré : «Je ne suis pas morte et j’ai une raison de vivre. Cette raison, c’est la peinture.»



«Frida Kahlo, au-delà des apparences». Du 15 septembre au 5 mars. Palais Galliera ( Paris 16e).

Bonus : les Journées du patrimoine

Avis aux amateurs d’art : les Journées du Patrimoine reviennent les 17 et 18 septembre 2022 pour une 39e édition. L’occasion parfaite pour visiter des musées gratuits, des lieux ouverts de manière exceptionnelle ou encore de faire des visites guidées insolites et d'autres belles activités. Le tout autour du thème «Patrimoine durable». Un incontournable.