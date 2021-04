Des cours de yoga en plein air à Paris : comment y participer ?

Avec le retour des beaux jours, vient l’envie de se remettre au sport. Alors que les salles sont toujours fermées, Covid-19 oblige, le studio Yuj propose des cours de yoga en extérieur dans des parcs, des jardins et des lieux emblématiques de Paris.

«Le yoga n'est pas un sport, c'est une discipline, un art de vivre et une philosophie du quotidien. Dans un monde qui perd les pédales, c'est une pratique qui procure un ancrage et un lâcher-prise salutaires. L'engagement de YUJ est de permettre à chacun de poursuivre sa pratique», explique sa fondatrice Hélène Duval.

Les cours se déroulent dans toute la capitale : Bois de Boulogne, Palais Galliera, Champ-de-Mars, Jardin des Tuileries, Parc Martin Luther-King, Place des Vosges et Bois de Vincennes.

Pour y participer, il suffit de s’inscrire sur le site yujyogastudio.com en réservant le créneau avec le jour et le lieu de son choix. La participation est de 20 euros pour une heure de pratique. Afin de respecter les règles sanitaires, les cours sont limités à cinq élèves et un professeur. Chacun doit arriver en tenue, avec son propre tapis de yoga et sa bouteille d'eau. Quatre heures avant le début de la séance, un SMS est envoyé aux participants avec la localisation exacte du rendez-vous et le numéro de téléphone portable de l’enseignant, en cas de problème.

Ces cours en plein air permettent de se reconnecter et de profiter d’un moment de partage au soleil afin d’oublier le climat ambiant parfois anxiogène…. En attendant une réouverture prochaine des salles de sport.